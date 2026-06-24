„Mission: Impossible“-Star Tom Cruise zeigt sich in seinem kommenden Film von einer völlig anderen Seite – mit Bauchansatz und schütteren, grauen Haaren. Der Schauspieler postete in sozialen Medien Szenen aus dem neuen Streifen „Digger“, in dem er die Hauptrolle als mächtiger Ölbaron namens Digger Rockwell spielt. Gut 30 Sekunden Videomaterial daraus erschien am Ende eines längeren Clips mit Filmausschnitten aus der langen Karriere des Hollywood-Stars.

In den vergangenen 46 Jahren sei es ihm ein Privileg gewesen, mit unzähligen Talenten und Teams zu arbeiten, um verschiedene Figuren, Geschichten und Filme zu erschaffen, schrieb der 63-jährige Cruise zu dem Posting. Der Trailer für „Digger“ werde am 13. Juli erscheinen, kündigte der Schauspieler an. Das Regiewerk des Mexikaners Alejandro González Iñárritu soll im Oktober in die Kinos kommen.

Weltretter in Westernstiefel

Das Studio Warner Bros. hatte den Film als „Komödie von katastrophalen Dimensionen“ beschrieben. In einem Ende 2025 veröffentlichten Teaser-Video trägt Cruise Westernstiefel, hantiert mit einer Schaufel und balanciert vor einem Meereshintergrund auf einem Geländer. Die Story dreht sich Berichten zufolge um einen schwerreichen Geschäftsmann (Cruise), der eine von ihm ausgelöste Katastrophe, die die Menschheit bedroht,, zu stoppen versucht.

Zur weiteren Besetzung gehören Sandra Hüller, Jesse Plemons und Riz Ahmed. Für den vierfachen Oscar-Preisträger Iñárritu ist es der erste englischsprachige Film seit seinem Erfolg mit dem Rachedrama „The Revenant - Der Rückkehrer“ (2015).