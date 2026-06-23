Einer geht, und diesmal ist es kein Spieler. Es betrifft die sportliche Führung. Der SK Sturm gibt den Abgang des Technischen Direktors Benjamin Schunk bekannt. Der 34-jährige Deutsche kam im Jänner 2025 nach Graz und verlässt nun mit sofortiger Wirkung den Verein. Er war im Jänner 2025 gemeinsam mit Michael Parensen zum SK Sturm gekommen. Schunk war vor seinem Graz-Engagement bei Bayer Leverkusen in unterschiedlichen Funktionen tätig.

„Ich möchte mich bei Benjamin Schunk für seinen großen Einsatz und seine Arbeit in den vergangenen eineinhalb Jahren bedanken. Er kam in einer Zeit des Umbruchs nach Graz, die nicht immer einfach war und hat stets mit Akribie und Hingabe gearbeitet. Dennoch wollen wir auf der Position des Kaderplaners bzw. Technischen Direktors in Zukunft einen neuen Weg einschlagen und uns anders ausrichten, daher haben wir uns gemeinsam zu diesem Schritt entschlossen. Ich wünsche Benjamin für seinen weiteren beruflichen Weg alles Gute!“, wird Sport-Geschäftsführer Parensen in einer Aussendung zitiert.

Der SK Sturm wird zeitnah einen neuen Technischen Direktor vorstellen.