Eine Zwei mit zwölf Nullen oder zwei Billionen Euro: Das ist der Vorschlag der EU-Kommission als finanzielle Obergrenze für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR), der von 2028 bis 2034 reicht. Und dazu noch 2500 zusätzliche Planstellen obenauf. Das ist, einerseits und absolut betrachtet, sehr viel Geld, und entsprechend wie aus der Pistole geschossen kam das Nein zahlreicher nationaler Regierungschefs bei ihrem jüngsten Gipfel. Darunter waren auch Österreichs Kanzler Christian Stocker und seine EU-Ministerin Claudia Bauer (beide ÖVP). Ihr Argument lautet leicht verkürzt: Wenn Österreich sparen und schlanker werden muss, sei das auch der EU zuzumuten. An Österreichs Seite stehen die acht weiteren Nettozahler, die sich jetzt die „Modernisierer“ nennen. Im EU-Rat stehen ihnen die Chefs der 16 Empfängerstaaten gegenüber.

Andererseits und relativ zur EU-Wirtschaftsleistung nimmt sich der Vorschlag mit 1,15 Prozent recht bescheiden aus – der noch bis Ende 2027 geltende Finanzrahmen beträgt 1,13 Prozent. Allerdings ist das noch ohne die ab 2028 fällige Rückzahlung des 750 Milliarden Euro schweren Kredits für den Corona-Hilfsfonds („Next Generation EU“). Allein dafür wird es 25 bis 30 Milliarden Euro pro Jahr benötigen – Österreichs Anteil daran beträgt rund 600 Millionen Euro. Das ist kein kleiner Rucksack. Die Forderung des EU-Parlaments für den nächsten Finanzrahmen beträgt 1,27 Prozent des EU-BIP und würde einem Plus von 10 Prozent gegenüber dem aktuellen MFR entsprechen – inklusive der Rückzahlungen.

Kanzlerpartei in der Zwickmühle

Kommission, Parlament und die Mitgliedstaaten haben ihre Karten auf den Tisch gelegt, nun kann das epische Ringen um den maximalen Finanzrahmen beginnen. Menschen mit Einsicht und Erfahrung rechnen nicht damit, dass es noch heuer zu einer Einigung kommt; eher ist damit im Laufe von 2027 zu rechnen, allerdings stehen im April in Frankreich Wahlen an und mit Jordan Bardella hat bereits der rechtspopulistische Favorit eine Kürzung des nationalen EU-Beitrags um 50 Prozent gefordert. Im Vergleich dazu ist die FPÖ geradezu europafreundlich, lehnt diese doch lediglich eine im Raum stehende Erhöhung von Österreichs Beitrag um 30 Prozent ab.

Das ist auch die Zwickmühle, in der die Kanzlerpartei ÖVP feststeckt, während sich die Koalitionspartner SPÖ und Neos mit einem höheren EU-Beitrag anfreunden können. Um die Zahlen besser einordnen zu können: Laut Budgetdienst des Parlaments überweist die Republik für heuer 4,4 Milliarden und erhält Rückflüsse in der Höhe von 2,1 Milliarden Euro. Die Höhe des EU-Beitrags orientiert sich an der Wirtschaftsleistung der Mitgliedstaaten. Allerdings steckt Österreich bekanntlich in einem EU-Defizitverfahren und muss selbst kräftig sparen. Im Doppelbudget von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) ist für 2028 übrigens kein höherer EU-Beitrag eingestellt, aber das nur nebenbei.

EU setzt auf eigene Abgaben

Die Herausforderung erinnert an die Quadratur des Kreises. Die EU muss und will neue Aufgaben bewerkstelligen, allen voran die Sicherung von Verteidigung, Grenzschutz sowie Wettbewerbsfähigkeit. Zugleich sollen die Mittel für Landwirtschaft und Strukturhilfen verteidigt werden. Als Lösung pocht das EU-Parlament auf mehr Eigenmittel der Union; diskutiert wird über Abgaben für digitale Techkonzerne, Online-Gaming, auf Kryptowährungen und die Ausweitung der bestehenden CO 2 -Besteuerung. Eigene Abgabenhoheit: Das würde einer Revolution der EU gleichkommen, entsprechend groß sind die Zweifel, ob die EU-Staaten dem zustimmen. Bleibt als weitere, womöglich einfachste Option für alle Beteiligten, die Rückzahlung der Kredite nach hinten zu schieben.

Der Weg zu einer Einigung verspricht steil und voller Dornen zu sein. Im EU-Rat braucht es dazu Einstimmigkeit, das Parlament muss mit absoluter Mehrheit zustimmen. Bis dahin wird noch viel Wasser die Seine, die Spree, den Tiber und auch die Donau hinabfließen.