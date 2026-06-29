„Ich fühle mich in Kärnten wie im Paradies. Man hat keine Angst auf die Straße zu gehen, es gibt keine Sirenen, die vor Bombenangriffen warnen und die Kinder können ohne Probleme die Schule ihrer Wahl besuchen.“ Die Ukrainerin Vita Vitrenko (47) ist 2012 nach Kärnten gekommen, weil ihr Mann einen Job bei Infineon angetreten hat. Sie wäre lieber zu Hause geblieben, weil sie als stellvertretende Chefredakteurin eines Frauen-Magazins mit einer knappen Million Leserinnen gute Kontakte zu den führenden Persönlichkeiten des Landes hatte. Außerdem war Tochter Sofia damals erst drei Jahre alt, Sohn Andrij 12. Heute ist Vita froh, nicht in einem kriegführenden Land leben zu müssen.

Berichte von acht Landsfrauen

Vita hat jetzt ein Buch herausgegeben, in dem acht Landsfrauen über ihre Erlebnisse in den neuen Heimatländern berichten. In ihrem Beitrag „The golden rules of Austrian Services“ berichtet sie über die großartige Unterstützung vonseiten der Einheimischen, die ihr die Integration in Kärnten wesentlich erleichtert haben: „Ich habe am Anfang nur ein paar Worte Deutsch gesprochen. Aber im AMS-Kurs ‚Gastro-Service‘ habe ich Kollegen kennengelernt, die mir hilfreich zur Seite gestanden sind. Nach absolvierter Weiterbildung hat sich Vita als Rezeptionistin im Hotel versucht, blieb jedoch auf der Suche nach anspruchsvolleren Aufgaben.

Monatlicher Literaturclub

Bei Infineon Technologies hat sich die Gelegenheit ergeben, eine Stelle zu besetzen, die technische Aus- und Weiterbildungsformate organisiert: „Da sind mir meine Sprachkenntnisse zugutegekommen, denn bei Infineon in Villach sind Mitarbeiter aus 80 verschiedenen Ländern tätig.“ Die Mutter zweier Kinder engagiert sich darüber hinaus für ihre Landsleute in Kärnten, deren Community zählt derzeit rund 3000 Mitglieder: „Wir treffen uns beispielsweise einmal im Monat in einem Literaturclub, in dessen Rahmen die Mitglieder über ihre aktuelle Lektüre diskutieren.“ Der Club steht jedermann offen, die Mehrzahl der Mitglieder stammt aus der Ukraine.

Mutter und Schwester leben noch in der Ukraine, Vita (Abkürzung von Viktoria) hält täglich Kontakt mit ihnen: „Meine Mutter hat versprochen, uns noch in diesem Jahr zu besuchen.“ Außerdem organisiert die vielbeschäftigte Mutter zweier Kinder regelmäßige Hilfslieferungen in ihr ehemaliges Heimatland.

Wenn noch etwas Zeit bleibt, besucht die begeisterte Tänzerin den Salsa-Tanzclub in St. Niklas, um dort zu lateinamerikanischen Klängen das Tanzbein zu schwingen.