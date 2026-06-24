Der eine ist nach fünf Minuten schweißgebadet, wenn er auf dem Fahrrad fest in die Pedale tritt. Bei der anderen legt sich nach fünf Kilometern Jogging nur ein feuchter Film über die Haut. Jeder gesunde Mensch schwitzt, aber wir schwitzen unterschiedlich stark. Der Körper reagiert damit auf gesunde Weise: Er schützt sich durchs Schwitzen vor einer Überhitzung, was gerade bei Hitze enorm wichtig ist. Fakten und Tipps rund um eine lebenswichtige Körperfunktion.