Eine 62-jährige Frau aus Deutschland fuhr am Dienstagvormittag um 10.20 Uhr mit ihrem E-Bike auf der Waidmannsdorfer Straße in Klagenfurt in Richtung Ankershoferstraße. In der Bahnunterführung kam sie aus bisher unbekannter Ursache aus dem Gleichgewicht und daraufhin zu Sturz.

Dabei schlug sie mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und verletzte sich schwer. Die 62-Jährige war ohne Fahrradhelm unterwegs. Sie wurde nach Erstversorgung vor Ort mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Ein Alkomatentest verlief negativ.