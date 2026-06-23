Ein emotionales Transparent auf den Rängen hat Weltstar Lionel Messi zu einem zutiefst menschlichen Statement bewegt. Eine 100-jährige Zuschauerin hielt ein Banner mit der Aufschrift „100 YEAR OLD MESSI FAN“ in den Händen. Für den Ausnahmespieler ein Moment, der die Bedeutung des Sports völlig neu definierte.



„Als ich sie auf der Tribüne sah, musste ich mich ehrlich gesagt zusammenreißen. In diesem Moment war der Fußball für mich wie weggeblasen. Es war kein Stadion mehr, kein Lärm, kein Druck – es war nur noch pure Emotion. Da ist jemand, der ein ganzes Jahrhundert gelebt hat – Kriege, Generationen, alles, was die Welt durchgemacht hat – und sie sitzt immer noch da, lächelt und hält meinen Namen in den Händen. So etwas habe ich nicht verdient. Kein Spieler verdient das. Denn das hier geht weit über den Fußball hinaus. Wenn ich irgendwann zurücktrete, werde ich mich an Nächte wie diese mehr erinnern als an alles andere. Denn am Ende des Tages geht es im Fußball nicht um Rekorde. Es geht um Herzen, die sich verbinden, ohne auch nur ein Wort miteinander zu sprechen.“