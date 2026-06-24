Was früher in der Käseproduktion meist als Nebenprodukt gesehen wurde, ist heute die Grundlage einer eigenen Naturkosmetik-Linie: Sandra Schauer und Christoph Krenn aus Raabau (Gemeinde Feldbach) entwickeln unter dem Namen Krenn Kosmetik Pflegeprodukte auf Basis hofeigener Molke.

Kunden zeigten Potenzial der Molke auf

Die Verbindung von Landwirtschaft und Kosmetik entstand aus der eigenen Familiengeschichte: Seit Generationen ist der Betrieb in der Milch- und Käseverarbeitung tätig. Dabei fällt regelmäßig Molke an – ein natürlicher Rohstoff mit wertvollen Inhaltsstoffen. „Durch die intensive Beschäftigung mit ihren positiven Eigenschaften entstand die Idee, daraus hochwertige Naturkosmetik zu entwickeln“, erzählen die beiden.

Den entscheidenden Anstoß gaben Rückmeldungen von Kundinnen und Kunden. Immer wieder wurde von positiven Erfahrungen mit Molke in der Hautpflege berichtet. „Dadurch wurde uns bewusst, welches Potenzial in diesem natürlichen Rohstoff steckt“, erklärt das Unternehmerpaar.

Molke nicht als Reststoff sehen

Molke enthält unter anderem Milchsäure, Aminosäuren, Vitamine und Mineralstoffe. Diese unterstützen laut Krenn Kosmetik den natürlichen Säureschutzmantel der Haut und spenden Feuchtigkeit. Die Produkte würden sich grundsätzlich für alle Hauttypen eignen, während besonders Menschen mit empfindlicher, trockener oder beanspruchter Haut die pflegenden Eigenschaften zu schätzen wüssten. Neben der Molke setzen Schauer und Krenn auf hochwertige pflanzliche Inhaltsstoffe und achten auf Verträglichkeit, Qualität und Nachhaltigkeit.

Ganz nach dem Motto „Nichts verschwenden, alles verwenden“ bedeutet Kreislaufwirtschaft für die beiden Unternehmer, die Molke aus der Käseproduktion nicht als Reststoff, sondern als wertvollen Ausgangsstoff zu betrachten und für neue Produkte weiterzuverarbeiten.

Langer Weg bis zur Molke-Kosmetik

Der Weg bis hierhin sei aber nicht immer einfach gewesen: Von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt vergingen dabei mehrere Jahre. Zahlreiche Tests, Optimierungen und Sicherheitsbewertungen waren notwendig, um die Eigenschaften der Molke in stabile und hochwertige Pflegeprodukte zu integrieren. Seit November ist die Linie am Markt.

Aktuell umfasst das Sortiment fünf Produkte: ein Dusch-Shampoo, eine Handcreme, eine Körperlotion sowie eine Tages- und eine Nachtcreme. Erhältlich sind die Produkte über den Online-Shop, ab Hof sowie in ausgewählten Verkaufsstellen. Regionalität spielt dabei eine zentrale Rolle. Kurze Wege, österreichische Herstellung und transparente Produktion gehören zur Philosophie. „Wir verbinden das Wissen aus der traditionellen Milchverarbeitung mit moderner Naturkosmetik-Entwicklung“, so die Gründer.

Derzeit arbeitet Krenn Kosmetik an einer Linie speziell für Kinder. Dabei soll neben der eigenen Molke auch echter Bienenhonig aus der Heimatgemeinde zum Einsatz kommen. Darüber hinaus wird auf vielfachen Kundenwunsch ein Produkt entwickelt, das zur Vorbeugung bestimmter Hautprobleme beitragen soll.