Weil in vielen Städten und Gemeinden das Geld knapp wird, sind unerwartete Vermögenszuwächse normalerweise willkommen. Zumindest wäre das naheliegend. In Klagenfurt sorgt ein kurioser Fall derzeit allerdings eher für Kopfzerbrechen als für Freude im Rathaus: Eine Verstorbene hat der Landeshauptstadt eine Wohnung vererbt.

Nun ist es nicht so, dass es keinen Bedarf an leistbaren Wohnraum gäbe. Beim städtischen Eigenbetrieb Klagenfurt Wohnen liegen derzeit rund 1000 Anträge von Wohnungssuchenden auf. Doch die Erbschaft anzutreten, dürfte nicht so einfach werden. Neben der Stadt gibt es nämlich einen gesetzlichen Erben, das Kind der Toten. Dieses soll bereit sein, seinen Pflichtteil notfalls einzuklagen.

Rechtsstreit droht

Vergangene Woche war die Angelegenheit Thema im Stadtsenat. Friedhofsreferentin Sandra Wassermann (FPÖ) ist hin- und hergerissen. „Fakt ist, der Fall existiert. Jetzt stellt sich die Frage, ob es moralisch richtig wäre, das Erbe anzutreten. Andererseits müssen wir den letzten Willen der Verstorbenen respektieren“, sagt sie. Um einen Rechtsstreit zu vermeiden, wurde Magistratsdirektorin Isabella Jandl von der Politik beauftragt, eine außergerichtliche Einigung zu erzielen.

Friedhofsreferentin Sandra Wassermann (FPÖ) © Peter Rass

Tatsächlich wäre der Gang vor Gericht für die Stadt mit Risiken verbunden, erklärt Bernhard Fink, Präsident der Kärntner Rechtsanwaltskammer: „Sollte dort festgestellt werden, dass das Testament ungültig ist, bekommt die Stadt nichts.“ Der gesamte Nachlass ginge dann an den gesetzlichen Erben. Doch selbst bei einem gültigen Testament steht diesem ein Pflichtteil zu: Er hat Anspruch auf die Hälfte des Wertes der Wohnung, die im Verlassenschaftsverfahren geschätzt wird – und zwar in bar. „Die Stadt könnte die Immobilie zwar behalten, müsste dem gesetzlichen Erben aber 50 Prozent ihres Werts auszahlen“, sagt Fink.

Erbe als Unikum

Wassermann favorisiert einen anderen Weg: Die Wohnung solle verkauft, der Pflichtteil beglichen und das verbleibende Geld einer karitativen Einrichtung zugutekommen. „Es darf nicht passieren, dass damit Budgetlöcher gestopft werden“, betont sie. Die Causa sei jedenfalls ein Unikum. „So etwas gab es in den vergangenen zehn Jahren nicht“, sagt Wassermann. Grundsätzlich fehlen in Klagenfurt Statistiken oder Auswertungen zu derartigen Fällen.

Auch auf Bundesebene zählt die öffentliche Hand nicht gerade zu den Serienerben: Nur in drei Fällen wurde die Republik seit 2018 testamentarisch bedacht, nur eines dieser Verlassenschaftsverfahren ist bereits abgeschlossen. Es ging um rund 15.000 Euro.