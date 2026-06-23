Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steuert auf einen historischen Meilenstein zu, denn nach den jüngsten Gruppenspielen hat sich das Duell an der Spitze der ewigen WM-Torschützenliste massiv zugespitzt. Die beiden Superstars Lionel Messi und Kylian Mbappé liefern sich in Übersee ein packendes Fernduell um die Fußball-Krone, während Erling Haaland die Torjägerliste des aktuellen Turniers aufmischt.

Ein Blick auf die Statistiken von Mbappé und Haaland zeigt eindrucksvoll die Torlaune der beiden Goalgetter in den letzten zehn Pflichtspielen mit ihren Nationalteams. Da erzielte Haaland phänomenale 20 Tore für Norwegen, während Mbappé starke 14 Tore für Frankreich beisteuerte.

Der argentinische Altmeister Lionel Messi untermauerte seine Ausnahmestellung im Spiel gegen Österreich. Mit einem präzisen Doppelpack baute er seine Führung in der ewigen Bestenliste auf mittlerweile 18 WM-Tore aus und löste damit Miroslav Klose ab, der die Bestmarke von 16 WM-Treffern seit der Weltmeisterschaft 2014 hielt. Die Antwort der nächsten Generation ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Mbappé konterte am selben Spieltag auf eindrucksvolle Weise.

Beim souveränen 3:0-Erfolg der französischen Nationalmannschaft gegen den Irak erzielte der Stürmer von Real Madrid ebenfalls zwei Treffer. Damit schraubte Mbappé sein persönliches Konto auf 16 WM-Tore hoch. Im Alter von nur 27 Jahren trennen den Franzosen damit lediglich zwei weitere Treffer von Messis Allzeit-Rekord.

„Leo trifft immer“

Der Stürmerstar verfolgte vor dem klaren Pflichtsieg der Franzosen auch die zwei Messi-Tore gegen Österreich und kommt ins Schwärmen: „Leo trifft immer und wird auch in Zukunft treffen. Wenn ich darauf schauen würde, was er macht, müsste ich noch mehr leisten. Ich denke nur daran, meiner Mannschaft zu helfen. Vor uns liegt noch ein langer und schwieriger Weg.“

Neben dem Führungsduell sorgt auch Haaland für Furore. Beim spektakulären 3:2-Sieg Norwegens gegen den Senegal steuerte der Angreifer einen Doppelpack bei. Haaland steht damit bei dieser Weltmeisterschaft genau wie Mbappé bereits bei 4 Turniertoren und unterstreicht die Ambitionen der norwegischen Auswahl im weiteren Turnierverlauf.

Am Freitag (21 Uhr) kommt es schließlich zum Duell um den Gruppensieg zwischen Frankreich und Norwegen, zu dem sich der Stürmer von Manchester City mit einem Augenzwinkern ironisch äußerte: „Ehrlich gesagt ist mir das egal. Wir sind weiter, das Spiel ist mir egal. Sie werden sicher gegen uns gewinnen und wahrscheinlich auch das ganze Turnier.“