Die Wogen gingen im Mürztal hoch, als die Kleine Zeitung Anfang März in Erfahrung brachte, dass die PVA (Pensionsversicherungsanstalt) vorsieht, die im Reha-Zentrum Aflenz angesiedelten Kompetenzen im Bereich der Stoffwechselerkrankungen mit jenen zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Reha-Zentrum St. Radegund zu bündeln. Die Belegschaft ging im Angesicht dessen, unterstützt von tausenden Bürgerinnen und Bürgern, für eine Demo geschlossen auf die Straße. Ihre Botschaft: „Das Reha-Zentrum muss erhalten bleiben.“

Es gab großen Protest © KLZ / Eva Pretterhofer

Die Politik schloss sich dem Protest parteiübergreifend an. Gleichzeitig suchten die diversen Landes- und Kommunalpolitiker das Gespräch mit dem Sozialministerium und der PVA, um den Verbleib des angesehenen Reha-Zentrums im obersteirischen Luftkurort zu erwirken. Und wie nun zu vernehmen ist, könnte jetzt tatsächlich Bewegung in die Sache kommen: Aus gut informierten Kreisen heißt es nämlich, dass ein Verbleib des Reha-Zentrums in Aflenz nach der jüngsten Gesprächsrunde mit PV-Funktionären – Karlheinz Kornhäusl (ÖVP), Hannes Amesbauer (FPÖ) und Max Lercher (SPÖ) nahmen von steirischer Seite teil – durchaus realistisch sei. Eine Bereitschaft, am Standort zu bleiben, hätte die PVA demnach signalisiert.

Viele Menschen sorgen sich um die Zukunft der Reha in Aflenz © KLZ / Moritz Prettenhofer

Grundsätzlich hatten Landesrat Amesbauer und der SPÖ-Chef Lercher das zwar schon bei der Landtagssitzung im Mai verkündet, nun scheint diese Möglichkeit aber nochmals deutlich an Chancen zu gewinnen – jedoch wohl mit der Bedingung, mehr Betten für den Standort in Aflenz zu bekommen. Etwa 100 zusätzliche Betten würde man benötigen, heißt es. Offiziell wird diese Nachricht allerdings noch nicht bestätigt, die PVA zeigt sich ebenfalls bedeckt und antwortet auf mehrere Fragen der Kleinen Zeitung: „Die Pensionsversicherung ist weiterhin mit allen Beteiligten in Austausch, um bestmögliche Lösungen für den Standort Aflenz zu finden.“