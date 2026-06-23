Als neutraler Beobachter konnte man beim 0:2 der Österreicher gegen Argentinien bei Lionel Messi ab und zu den Eindruck gewinnen, er sei auf dem Spielfeld fehl am Platz. Während die übrigen 19 Feldspieler in ständiger Bewegung waren, schlich der Superstar mitunter eine gewisse Teilnahmslosigkeit anmutend umher oder stand völlig still und verfolgte das Geschehen rund um ihn herum. Wer nun mutmaßt, dies sei dem fortgeschrittenen Alter des „Gauchos“ geschuldet (Messi feiert am Mittwoch seinen 39. Geburtstag), der irrt jedoch gewaltig. So geht von dem 1,70 Meter kleinen Ballkünstler eine ständige, kaum zu bändigende Gefahr aus. Und obwohl im Fußball längst aus den Jahren gekommen, klingt der Einwand von TV-Experten Steffen Freund, man müsse eigentlich für Messi in jedem Spiel einen Manndecker abstellen, gar nicht so abwegig.

Algerien (0:3) und Österreich (0:2) haben darauf verzichtet – und so steht Messi, äh Argentinien, dank fünf Toren des Fußball-Phänomens bereits vorzeitig im Sechzehntelfinale. Mit insgesamt 18 Treffern führt der aus Rosario stammende Argentinier nun auch die Liste der erfolgreichsten WM-Torschützen an. Ob es ein Rekord für die Ewigkeit ist, bleibt abzuwarten: Für „Leo“, der mit vollem Namen Lionel Andrés Messi Cuccittini heißt, ist es bereits die sechste und definitiv letzte Weltmeisterschaft, Verfolger Kylian Mbappé (16 Tore) ist erst 27 Jahre alt und hat damit die Zeit auf seiner Seite. Wie wichtig ihm diese Bestmarke ist? „Ich genieße einfach den Moment und bin sehr froh, dass ich das alles erreicht habe“, übte sich der Weltmeister 2022 nach dem Doppelpack gegen Rot-Weiß-Rot in Zurückhaltung.

Von Zurückhaltung war in der internationalen Presse nichts zu lesen – im Gegenteil, dort überschlug man sich in Lobeshymnen für den achtfachen Weltfußballer, der am 16. Juni 2006 beim 6:0 gegen Serbien sein erstes WM-Tor geschossen hatte. „Das bleibende Vermächtnis des Besten aller Zeiten, nur wenige Stunden vor seinem 39. Geburtstag“ (Ole) oder „Messi schrieb ein weiteres goldenes Kapitel seiner Karriere“ (Clarin) oder „Eine weitere Meisterleistung der Nummer 10“ (La Nacion) huldigten etwa die argentinischen Medien ihrem „Messias“ nach der Gala in Dallas. Die französische „L‘Equipe“ jubelte „Mit fast 39 Jahren hat Lionel Messi keine Zeit zu verlieren, und hat die Sache mit dem WM-Torrekord schnell geklärt“, die spanische „Sport“ schrieb: „Messi ist jeden Tag eine Ewigkeit.“

Die spanische „La Marca“ berichtete „Es war eine unbewusste Hommage an die andere ‚Nummer 10‘ und den ‚Gott‘ des argentinischen Fußballs, Diego Maradona“ und bezog sich damit auf die Tatsache, dass Messi just an dem Tag seinen WM-Torrekord fixiert hat, als exakt 40 Jahre zuvor Maradona die „Albiceleste“ bei der WM 1986 im Viertelfinale in Mexiko-Stadt gegen England mit zwei legendären Toren zu einem 2:1-Sieg geführt hatte. In der 51. Minute traf die 2020 verstorbene Fußball-Legende damals mit der „Hand Gottes“, in der 55. Minute nach einem Solo mit einem Tor, das als schönstes der WM-Geschichte gilt.

Immer ein Phänomen

Doch „La Pulga“, der Floh, hat dem großen Maradona den Rang mittlerweile abgelaufen. Auch, weil Messi, der bei MLS-Verein Inter Miami noch einen Vertrag bis 31. Dezember 2028 hat, im Gegensatz zu anderen Fußball-Giganten ein Phänomen ist, das nie aufgehört hat, eines zu sein. Auch nicht mit seinen mittlerweile quasi 39 Jahren. Wurde er einst als Wunderkind, Ausnahmekönner und Weltklassestürmer tituliert, so gilt er heute als Zauberer, der Millionen von Fans in seinen Bann zieht. „Weil er bei dieser WM Dinge vollbringt, mit denen andere ihre Karriere beginnen“, schrieb der argentinische Journalist Alejandro Wall. Wie gegen Algerien seinen ersten WM-Hattrick, als ältester Spieler der bisherigen Geschichte.

Apropos Alter – im Gegensatz zu anderen in die Jahre gekommenen Stars erhält Messi, dessen WM-Teilnahme nach einer im Mai erlittenen Muskelverletzung lange als fraglich galt, nicht nur noch einen Einsatz für eine Halbzeit oder bestenfalls 60 Minuten, sondern ist 90 Minuten auf dem Platz präsent, führt dann einen Konter an und macht schlussendlich auch noch das Tor. Und das alles, obwohl er manchmal einfach nur so auf dem Platz herumsteht ...