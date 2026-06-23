Gegen 7.30 Uhr war ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit einem Firmenfahrzeug am Dienstag auf der A2 Südautobahn, Zubringer Graz-Ost, stadtauswärts unterwegs. Eigenen Angaben zufolge wollte er auf Höhe Autobahnabfahrt Puchwerk vom zweiten auf den ersten Fahrstreifen wechseln. Dabei dürfte er einen Stau auf dem ersten Fahrstreifen übersehen haben und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

In der Folge fuhr er auf den vor ihm fahrenden Pkw, gelenkt von einer 30-jährigen Grazerin, ungebremst auf. Bei dem Auffahrunfall wurde der Pkw der Grazerin nach vorne geschleudert, um die eigene Achse gedreht und kam gegen die Fahrtrichtung zum Stillstand. Dadurch wurden zwei weitere Pkw, gelenkt von einer 27-Jährigen und einer 36-Jährigen, touchiert und beschädigt.

Autobahnzubringer war gesperrt

Bei dem Unfall wurden der 55-Jährige schwer und die drei übrigen Beteiligten leicht verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung ins LKH Graz eingeliefert. Die Autobahn war an der Unfallstelle von 7.30 bis 9 Uhr gesperrt. Im Einsatz standen die Polizei, die Feuerwehren Raaba und die Berufsfeuerwehr Graz, das Rote Kreuz, ein Notarzt sowie die ASFINAG.