Am vergangenen Samstag zog eine massive Regenfront über große Teile des Landes. Der Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wurde von dieser besonders stark getroffen; dementsprechend aufwendig war das Einsatzpensum der regionalen Feuerwehren, die im ganzen Bezirk viele Keller auspumpen mussten. Auch in Zahlen lagen die Gemeinden Bruck und Mürzzuschlag bei den Niederschlagssummen im österreichischen Spitzenfeld.

Bittere Nachrichten brachten die Niederschläge auch für Fans der Bärenschützklamm in Mixnitz, die am Sonntag wegen Unwetterschäden gesperrt werden musste. Konkret wurde dabei eine der Brücken in der Felsklamm schwer in Mitleidenschaft gezogen, wie Gerhard Jantscher erklärt. Er ist der Obmann der Alpenvereinssektion Mixnitz, die die Steiganlage in der Bärenschützklamm betreut.

Rasche Reparatur und Sicherung

„Der Schaden ist am Sonntag beim Kontrollgang aufgetaucht und war kurzfristig nur schwer zu reparieren“, schildert er die Gründe für die Sperre. Bereits am Sonntag begann man gemeinsam mit vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern mit den Reparaturarbeiten, die letztendlich am Montagnachmittag abgeschlossen werden konnten. Somit konnte die Klamm bereits am Dienstag zur Freude vieler wieder geöffnet werden. „Es ist alles wieder wie vorher“, zeigt sich Jantscher hörbar erleichtert.

Gerhard Jantscher, Obmann der Alpenvereinssektion Mixnitz © KLZ / Moritz Prettenhofer

Gleichzeitig betont er: „Man sieht auch, dass die Vorkehrungen und Schutzmaßnahmen der letzten Jahre Früchte tragen.“ Bekanntermaßen wurde das beliebte Ausflugsziel nach einem tragischen Felssturz im Jahr 2020 über mehrere Jahre hinweg unter anderem mit zahlreichen Stahlnetzen umfassend gesichert. All jenen, die der Klamm einen Besuch abstatten wollen, rät Jantscher zudem vorab einen Blick auf die eigene Homepage (www.bärenschützklamm.com) zu werfen, wo man aktuell zu den Begebenheiten vor Ort informiert wird.