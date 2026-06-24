„Wie soll sich ein Handwerker das leisten?“ Am Gehsteig vor seinem Geschäft nimmt Benjamin Wendlinger einen Schluck Kaffee. Früh am Morgen ist noch wenig los im Friseursalon in der Schönaugasse. „Wäre ich die Teuerungen der letzten Jahre voll mitgegangen, müsste ich Preise verlangen, die niemand zahlen will“, meint er. Wendlinger ist einer von vielen Unternehmern, die unter den Krisen der letzten Jahre gelitten haben. „Ich habe zumindest einen Vorteil“, schmunzelt er, „einen Friseur werden die Leute immer brauchen. Uns kann man nicht so leicht ersetzen.“

Friseur Benjamin Wendlinger vor seinem Geschäft in der Schönaugasse © KLZ / Michael Suntinger

Berichte über die Wirtschaft und ihre Krisen sind zahlreich. Auch im Wahlkampf ist die wirtschaftliche Lage der Stadt und ihre Attraktivität als Standort immer wieder Thema. Grund genug, die Frage zu stellen: Wie geht es Graz eigentlich wirklich und wie hat sich die Wirtschaft entwickelt, seitdem die rot-grün-rote Koalition das Ruder im Rathaus 2021 übernommen hat? Eine Annäherung an die Antwort.

Zahlen lügen (nicht)

Auf der Suche nach einer Antwort kommt man an Zahlen nicht vorbei. Da wäre die Kommunalsteuer. Das ist die Abgabe, die Betriebe an die Stadt zahlen müssen. Sie richtet sich nach der Summe der Löhne, die ein Unternehmen zahlt. In Graz steigen die Einnahmen der Stadt durch die Kommunalsteuer jedes Jahr – von 150 Millionen 2021 auf 190 Millionen im Jahr 2025.

Bedeutet das also, dass die Grazer Wirtschaft wächst? Nein, sagt Professor Jörn Kleinert von der Universität Graz. Denn die Werte sind nicht kaufkraftbereinigt. „Die hohe Inflation der letzten Jahre zeichnet ein verzerrtes Bild“, erklärt Kleinert.

Volkswirt Jörn Kleinert von der Universität Graz © Uni Graz

Wirtschaft noch in der Pandemie?

Also müssen andere Werte her, um den Zustand der Grazer Wirtschaft zu evaluieren. Die Zahl der Arbeitgeberbetriebe ist mehr oder weniger konstant, die Arbeitslosenquoten sind im Vergleich zu 2021 sogar leicht rückläufig. Hat Graz gar kein Problem?

„Der Post-Covid-Aufschwung wurde in den letzten Jahren von weiteren Krisen überlagert“, so Jörn Kleinert. Der Vergleich mit 2021 ist der Vergleich mit einem wirtschaftlich schlechten Jahr. Ein Teil der für die Zeit nach der Pandemie erwarteten Erholung ist durch die nächsten Krisen wie etwa Kriege und damit verbunden steigende Energiepreise gebremst. „Wir sind auf jeden Fall immer noch in einer Rezession“, so Kleinert.

„Ich kann nicht wachsen“

„Ich bin seit 25 Jahren Friseur und habe meine Kunden, aber um neues Personal auszulasten, bräuchte ich viel mehr Laufkundschaft“, meint Benjamin Wendlinger. Prinzipiell hätte er gerne Angestellte. Die damit verbundenen Kosten und Risiken sind ihm aber zu hoch. „Ich kann gar nicht wachsen. Der Sprung von Klein- zum Mittelbetrieb ist sehr schwer geworden“, meint er.

Ein Blick ins Wirtschaftsberichtssystem (WIBIS) des Landes Steiermark zeigt: Tatsächlich entwickelten sich gerade in Graz kleinere und mittlere Betriebe in den vergangenen fünf Jahren schlechter als größere. Unternehmen ab 250 Mitarbeitern sind seit 2021 gewachsen, während solche mit 49 oder weniger abgebaut haben.

Veränderung bei Beschäftigten nach Betriebsgrößen von 2021 bis 2025 © Quelle: WIBIS

Für Forscher Jörn Kleinert ist klar: Auch das ist eine Nachwirkung der Pandemie: „2021 war ein sehr spezielles Jahr. Ganz viel war nicht möglich“, sagt er. „Natürlich geben in solchen Situationen kleinere Betriebe früher auf, weil sie weniger resilient sind“, so der Wissenschafter. Größere Betriebe sind widerstandsfähiger und haben mehr Ressourcen. Ihnen fällt es leichter, ökonomisch schwierigere Phasen abzufedern.

Was die Stadt tun kann

„Ich verstehe, dass viele einen Schuldigen suchen. Oft ist das der Verkehr“, antwortet Benjamin Wendlinger auf die Frage, wie sehr sich die Stadtpolitik auf sein Geschäft auswirkt. „Wegen einer gedrehten Einbahn gehst du nicht pleite.“ Er spielt auf die Einbahn in der Schönaugasse an, die im vergangenen Jahr die Gemüter einiger Anrainer erhitzte.

Viele Entscheidungen werden nicht auf kommunaler Ebene getroffen. In der Stadt geht es vor allem um die Aufenthaltsqualität, meint Jörn Kleinert. Eine attraktive Innenstadt verhindere, dass sich der Konsum auf Einkaufszentren am Stadtrand verlagere. „Es fehlt an der einen oder anderen Stelle Grün. Die Hitze im Sommer ist für viele schwer erträglich“, sagt der Forscher. „Die Autos draußen zu halten, ist eher eine gute als eine schlechte Sache“, so Kleinert. Hier gelte es aber zwischen vor Ort Lebenden beziehungsweise Wirtschaftstreibenden und denen, die von außerhalb kommen, zu unterscheiden.

„Es ist eng in Graz. Das macht es sehr schön, heißt aber auch immer, dass es Rivalität zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern gibt“, so der Volkswirt. Der Hebel der nächsten Stadtregierung, um die wirtschaftlichen Probleme von Graz in Angriff zu nehmen, ist jedenfalls begrenzt.