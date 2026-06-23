Es hätte der größte Auftritt seiner Karriere werden können - so wurde es wohl der schweißtreibendste: Schlagerstar Marc Pircher gab nach dem Spiel Österreich gegen Argentinien in der Fan-Zone von Dallas ein Konzert. Ursprünglich hätte - laut Medienberichten - Bruce Springsteen auftreten sollen. Man war auf tausende Fans vorbereitet, die unglückliche Niederlage und die Temperaturen sorgten aber wohl dafür, dass sich die Fußballfans eine Alternative für den angebrochenen Abend suchten. Für Picher kein Grund, nachzulassen. „Wir haben das Beste daraus gemacht.“