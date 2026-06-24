Die Rechtsanwaltskammer für Kärnten übt scharfe Kritik an zwei im Entwurf zum Budgetbegleitgesetz vorgesehenen Änderungen der Zivilprozessordnung und des Gerichtsgebührengesetzes, die nach Auffassung der Kammer „den Zugang zum Recht für die Bürgerinnen und Bürger in Kärnten empfindlich einschränken“.

Bei Gericht wird es teurer

Konkret soll künftig eine zusätzliche Pauschalgebühr in Höhe eines Viertels der Berufungsgebühr anfallen, wenn eine Berufung zwar angemeldet, aber letztlich nicht ausgeführt wird, berichtet die Rechtsanwaltskammer für Kärnten. „Da die Pauschalgebühr für das erstinstanzliche Verfahren bereits die schriftliche Urteilsausfertigung abdeckt, bedeutet die Neuregelung de facto, dass unterlegene Parteien für die schriftliche Begründung eines mündlich verkündeten Urteils zusätzlich zur Kasse gebeten werden – nur um überhaupt beurteilen zu können, ob ein Rechtsmittel Aussicht auf Erfolg hat“, heißt es.

„Verfassungsrechtlich bedenklich“

„Diese Regelung bestraft genau jenes Verhalten, das wir uns von Rechtsuchenden wünschen sollten: dass sie ihre Erfolgsaussichten erst seriös auf Basis der vollständigen Entscheidungsgründe prüfen, bevor sie ein Rechtsmittel tatsächlich ausführen. Wer verantwortungsbewusst handelt und nach Einsicht in die Urteilsbegründung von einer Berufung absieht, wird dafür mit einer Gebühr belastet“, erklärt der Präsident der Rechtsanwaltskammer für Kärnten. „Hinzu kommt eine sachlich nicht zu rechtfertigende Ungleichbehandlung: Wird ein Urteil bei Schluss der Verhandlung sogleich schriftlich ausgefertigt, fällt keine Zusatzgebühr an. Wird es zunächst mündlich verkündet, kostet die spätere schriftliche Begründung extra. Die Partei hat darauf keinerlei Einfluss. Das ist verfassungsrechtlich höchst bedenklich.“

3500 Euro sind keine Bagatelle

Gleichzeitig soll die Grenze für die sogenannte „Bagatellberufung“ von 2700 auf 3500 Euro angehoben werden. Damit entfällt bei einer noch größeren Zahl von Verfahren die Möglichkeit, erstinstanzliche Urteile wegen mangelhafter Beweiswürdigung oder Verfahrensfehlern wirksam zu überprüfen. „Beträge von 3500 Euro sind für die Betroffenen alles andere als Bagatellen – oft handelt es sich um existenziell relevante Summen. Wenn ein Gericht in diesem Bereich entscheidende Beweismittel nicht zulässt oder notwendige Erhebungen unterlässt, bleibt das künftig ohne jede Sanktion. Statt die Grenze weiter hinaufzuschrauben, gehört diese Einschränkung der Anfechtbarkeit aus rechtsstaatlicher Sicht insgesamt auf den Prüfstand“, sagt Fink.

Einsparungen

Die Rechtsanwaltskammer für Kärnten verweist zudem darauf, dass die heimische Justiz – ohne Strafvollzug – ihre Kosten bereits zu 117 Prozent durch Gerichtsgebühren deckt; Österreich sei damit europaweit das einzige Land mit einem Deckungsgrad über 100 Prozent.