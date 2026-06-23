Der globale Marktführer im Onlinehandel, Amazon, hat von heute, Dienstag, bis Freitag, den 26. Juni, wieder seine Amazon Prime Days ausgerufen und verspricht hunderttausende Angebote mit starken Rabatten. In Österreich finden die Prime Days heuer zum zwölften Mal statt. Allerdings sind um das viertägige Shopping-Event für Prime-Mitglieder im Netz auch Betrüger unterwegs, die versuchen (Amazon-)Kunden auszunutzen bzw. auszunehmen.

Es beginnt mit einer plausiblen Nachricht. . .

Amazon selbst richtet sich daher an seine Kunden und warnt, dass Betrüger sämtliche Kommunikationskanäle – also E-Mails, Telefonanrufe und SMS – nutzen, um sich als Amazon auszugeben. Die meisten beginnen sogar mit einer durchaus plausibel klingenden Nachricht – etwa einer Benachrichtigung zum Konto oder einer Frage zu einer kürzlichen Bestellung – bevor anschließend sensible Informationen abgefragt wurden. 2025 hat Amazon laut eigener Auskunft die Abschaltung von mehr als 70.000 Phishing-Websites und 14.000 Telefonnummern veranlasst, die für Betrugsmaschen mit Amazon-Imitation genutzt wurden.

Künstlicher Zeitdruck

Die Tipps von Amazon: „Wenn Sie eine Nachricht über den Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung erhalten, antworten Sie nicht auf die Nachricht und klicken Sie auf keine darin enthaltenen Links. Melden Sie sich stattdessen in Ihrem Amazon-Konto an oder nutzen Sie die Amazon-App und prüfen Sie, ob der Kauf tatsächlich in Ihrer Bestellhistorie erscheint.“ Weiters heißt es: „Amazon wird Sie niemals telefonisch oder per E-Mail um eine Zahlung bitten. Zahlungen erfolgen ausschließlich über die Amazon-App oder die Website. Wir werden Sie nicht anrufen und auffordern, eine Zahlung oder Überweisung über eine andere Website vorzunehmen.“

„Wenn Sie unsicher sind, brechen Sie die Kommunikation ab“

Online-Betrüger versuchen häufig, ein Gefühl der Dringlichkeit zu erzeugen, um Menschen zu schnellen Handlungen zu bewegen. Daher heißt es von Amazon: „Lassen Sie sich nicht zum Kauf von Geschenkkarten drängen. Amazon wird Sie niemals auffordern, Geschenkkarten zu kaufen. Kein legitimer Verkauf oder Geschäftsabschluss erfordert eine Zahlung mittels Geschenkkarten.“ Und: „Wenn Sie unsicher sind, brechen Sie die Kommunikation mit der möglicherweise betrügerischen Person ab und kontaktieren Sie Amazon direkt über die App oder Website. Rufen Sie keine Telefonnummern an, die Ihnen per SMS oder E-Mail zugesandt wurden oder die Sie in Suchergebnissen gefunden haben. Amazon wird Sie niemals auffordern, Software herunterzuladen oder zu installieren, um den Kundenservice zu kontaktieren, und verlangt keine Zahlung für Kundensupport.“