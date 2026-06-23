Über einen tierischen Notruf vom Montag berichtet die Freiwillige Feuerwehr Seiersberg: Ein Hund hatte sich mit dem Kopf zwischen den Stäben eines Gartentors eingeklemmt und kam nicht mehr selbst heraus.

Glücklicherweise waren Kameraden der FF, die dienstlich bei der Gemeinde Seiersberg-Pirka tätig sind, ganz in der Nähe. Sie eilten umgehend zur Einsatzstelle und befreiten den kleinen Vierbeiner sicher aus seiner misslichen Lage.

Dann kam auch schon das Einsatzfahrzeug, das „bereits schwanzwedelnd empfangen“ wurde, berichten die Seiersberger Floriani: „Alles gut ausgegangen!“