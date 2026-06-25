Fliegende Sessel, Tische und Fäuste. All das ist in den steirischen Schulen kein Novum mehr. Die Gewaltbereitschaft der Schülerinnen und Schüler steigt. Sie richtet sich gegen andere Mitschülerinnen und Mitschüler aber immer häufiger auch gegen Lehrpersonen.

Die Werkzeuge der Lehrpersonen sind begrenzt. Die Ultima Ratio: Eine Suspendierung. Zu diesem letzten Rettungsanker haben in diesem Schuljahr besonders viele Lehrpersonen gegriffen. Konkreter formuliert: Mehr als doppelt so viele wie noch im vergangenen Schuljahr. Und sie haben dabei Rückendeckung von der Bildungsdirektion bekommen. Denn Schulen können nur einen Antrag stellen. Suspendiert wird immer durch die Behörde.

209 Schulsuspendierungen in einem Jahr

209 Schulsuspendierungen wurden heuer bereits ausgesprochen (Stand 17. Juni). Im Schuljahr 2024/2025 waren es lediglich 99. Damit zeigt sich auch in den blanken Zahlen: Die Schulen haben ein Problem, und es wächst. Die Gründe dafür sind vielfältig, sprechen keine einheitliche Sprache. Von eigenen Gewalterfahrungen über psychische Herausforderungen bis hin zu einer sinkenden Frustrationstoleranz. Wo früher Beleidigungen flogen, sind es heute schnell Fäuste.

Lehrervertreter Florian Gollowitsch © Foto Fischer

Schulsuspendierungen nehmen den Zündstoff, die Gefahr, vorübergehend aus der Klasse. Entlastet Lehrpersonen und Mitschüler. Aber ist das Problem damit gelöst, die Suspendierung ein Allheilmittel? „Nein“, ist die klare Antwort von FSG-Lehrervertreter Florian Gollowitsch. Was darauf folgt ist allerdings ein großes „Aber“.

Schulsuspendierungen als letztes Mittel

Denn für ihn sind Schulsuspendierungen zwar die letzte Konsequenz, aber gleichzeitig auch ein Sicherheitsnetz, wenn alle Stricke reißen. Dann, wenn die Klassen kein sicherer Ort mehr sind, wenn dem Großteil der Klasse das Recht auf Unterricht genommen wird, weil die Aufmerksamkeit der Lehrperson permanent auf einem Schüler liegt, wenn aus Wissensvermittlern ein dauerhafter Löscheinsatz wird.

Die Schulsuspendierung alleine trägt aber meist keine Früchte. Schüler einfach nur aus der Schule auszuschließen, ist zu wenig, um eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Soweit sind sich Expertinnen und Experten einig. Ab Herbst gibt es daher eine verpflichtende Suspendierungsbegleitung. Dabei geht es darum, mit dem Schüler und dessen Eltern das Verhalten aufzuarbeiten, den Auslöser zu finden und Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Aber auch das Pädagogische soll nicht auf der Strecke bleiben.

Ab Herbst können Eltern zur Kasse gebeten werden

Damit im Idealfall nicht nach wenigen Tagen in der Schule eine erneute Suspendierung folgt. Zudem werden auch die Eltern stärker in die Pflicht genommen. Sollten sie bei der Suspendierungsbegleitung nicht kooperieren, winkt eine Strafe von bis zu 800 Euro.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr © APA / Helmut Fohringer

Blickt man auf die Zahlen, stellt sich die Frage: Kommt all das nicht viel zu spät? Die ehrliche Antwort von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos): „Ganz sicher sogar.“ Von der Entscheidung bis zu Umsetzung und Finanzierung vergeht aber gezwungenermaßen Zeit. In der Steiermark gibt es das System der Suspendierungsbegleitung bereits auf freiwilliger Ebene. Diese wird laut Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) auch gut angenommen.

Probleme bei Versorgung von Flächenbundesländern befürchtet

Allerdings sieht er eine gewisse Problematik in der Versorgung der Flächenbundesländer, wie es die Steiermark nun mal ist. Dabei müssen andere Faktoren mitgedacht werden als in Ballungsräumen. „Es geht darum zu klären, wo man dieses Angebot sicherstellt, wenn etwa ein Kind in Stadl an der Mur suspendiert wird. Wie das Kind zu dem Standort kommt und wie wieder zurück. Das sind Fragen, die bisher zu kurz gekommen sind“, sagt Hermann.

Bildungslandesrat Stefan Hermann © APA / Erwin Scheriau

Damit lässt sich festhalten, bei der Idee ziehen sowohl Bund als auch Land an einem Strang. In der Umsetzung bleiben noch ein paar letzte Fragen offen. Fest steht aber: Wie gut das System tatsächlich in den einzelnen Bundesländern funktioniert, muss sich dann ab Herbst zeigen. An den Anwendungsmöglichkeiten wird es dabei wohl nicht fehlen.