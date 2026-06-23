Zehn Jahre nach dem Brexit-Votum fällt die Bilanz in Großbritannien ernüchternd aus. Viele Versprechen der Austrittsbefürworter, etwa niedrigere Preise, bessere Arbeitsbedingungen und ein stärkeres Gesundheitssystem, haben sich nicht erfüllt. Stattdessen belasten neue Bürokratie, gesunkene Exporte und höhere Lebensmittelpreise den Alltag.



Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit den Brexit inzwischen negativ bewertet: 55 Prozent befürworten laut YouGov sogar eine Rückkehr in die EU. Politisch gilt ein Wiedereintritt dennoch als unwahrscheinlich, da führende Parteien eine offene Kehrtwende aus Angst vor Kritik vermeiden.

„Die Briten wären schön dumm, wenn sie wieder Vollmitglied der EU würden“

Doch nicht nur jenseits des Ärmelkanals, sondern auch im Forum der Kleinen Zeitung wird das Thema kontrovers diskutiert. „Die Briten merken endlich, welchem Etikettenschwindel sie aufgesessen sind“, kommentiert etwa „Sturmler111“ und schreibt weiter: „Es geht nur gemeinsam, vor allem bei dieser Weltlage!“ Indes steht für „Snow White“ fest: „Einen Zickzack-Kurs (Großbritanniens, Anm.) – einmal raus, dann wieder rein – sollte die EU nicht mitmachen.“

Eine andere Perspektive nimmt „Landpomeranze“ ein: „Die Briten wären schön dumm, wenn sie wieder Vollmitglied der EU würden.“ Begründet wird dies mit den Bemühungen der Ukraine, EU-Mitglied zu werden, was „unfinanzierbar“ sei.

Des Weiteren ist „Landpomeranze“ überzeugt, dass Norwegen und die Schweiz aus gutem Grund auf eine EU-Mitgliedschaft „pfeifen“ würden: „Lediglich die Armenhäuser drängen hinein, um sich von den Nettozahlern finanzieren zu lassen.“ Dass sich Briten eine Rückkehr in die Europäische Union wünschen, will auch „Wertstoff“ nicht glauben und argumentiert dies angesichts der Sicherheitslage im Baltikum mit militärischen Bedenken.

„Der britischen Bevölkerung wurde ein X für ein U verkauft“

Mit Verweis auf ein Interview mit Boris Johnsons Biograf Tom Bower ortet „logon 1“ einen entscheidenden Grund für das Brexit-Votum in der Flüchtlingspolitik der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel: „Ausschlaggebend war die Angst der Briten vor dem Durcheinander der Migration von 2015.“ Ebendiese Anti-Migrationsstimmung habe sich Nigel Farage zunutze gemacht. Worauf „Thank you“ die Ironie hervorstreicht, dass in Großbritannien gerade wegen des Brexits „die Migration explodiert“ sei.

Die Lehre, die „blackpanther“ aus den Geschehnissen der letzten zehn Jahre zieht, ist folgende: „So geht es halt Ländern, wenn Populisten mit großen Sprüchen und Versprechungen geglaubt wird und die Populisten dann diese einfachen Lösungen natürlich nicht in die Praxis umsetzen können. Nur ist der Schaden dann angerichtet und kann nur sehr schwer behoben werden, das sehen derzeit auch die Amis.“

Ähnlich die Einschätzung von „ronnimimi“, wonach sich die Conservative Party schlichtweg verkalkuliert habe: „Der britischen Bevölkerung wurde ein X für ein U verkauft, hatten doch die Tories gehofft, die Abstimmung geht trotz gegenteiligem EU-Bashing für einen Verbleib aus.“ Dass die Wirksamkeit derartiger politischer Kampagnen nicht zu unterschätzen sei, steht auch für „Hieronimus“ außer Frage: „Der Großteil der Wähler ist sehr leicht in die Irre zu führen. Nicht nur auf der Insel. Auch bei uns. Aber das muss man akzeptieren. Wenn nicht, dann stellt man die Demokratie infrage.“