Mit dem FC Bayern wurde Konrad Laimer in der abgelaufenen Saison Double-Sieger, mit dem ÖFB-Team kämpft der 29-Jährige derzeit bei der WM um den Aufstieg in die K.o.-Phase. Am zweiten Spieltag hat es beim 0:2 gegen Argentinien nicht für einen Punktgewinn gereicht, Doppelpacker Lionel Messi war für die ÖFB-Elf nicht zu stoppen. Laimer kam dabei als Linksverteidiger zum Einsatz, bei den Münchnern spielt er zumeist auf der rechten Außenverteidigerposition. Dabei ist der Salzburger gelernter Mittelfeldspieler, gegen Jordanien spielte er sogar als Zehner.

2023 ist Laimer von Leipzig zu den Bayern gewechselt und hat somit die Chance ausgeschlagen, unter Jürgen Klopp als Mittelfeldspieler agieren zu können. Das verriet der langjährige Liverpool-Coach, der aktuell „Global Head of Soccer“ im Red-Bull-Kosmos ist, in seiner Expertenrolle bei MagentaTV. „Ich wollte ihn nach Liverpool holen als Sechser“, sagte der 59-Jährige. „Aber dann ist er zu Bayern gegangen.“ 2024 beendete Klopp seine Trainertätigkeit bei den „Reds“. In München ist indes die Frage einer möglichen Vertragsverlängerung Laimers weiterhin ungeklärt.