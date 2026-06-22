In der Woche nach dem WM-Finale am 19. Juli geht auch in Österreich der Klub-Fußball wieder los. Zwischen 24. und 26. Juli wird die erste ÖFB-Cuprunde ausgetragen, am Tag der 0:2-Niederlage Österreichs gegen Argentinien wurde die Auslosung vorgenommen. 64 Teams spielen sich den Titel aus, darunter zehn steirische und fünf kärntnerische Klubs. Mit dem SC Kalsdorf kommt ein Steirer-Team in den Genuss, gegen Titelverteidiger LASK in die Saison zu starten, die Linzer gastieren beim Regionalligisten. Sturm gastiert in Seekirchen, der GAK bei Donaufeld in Wien und Hartberg in Imst. Für Kapfenberg geht es nach Kärnten zu Treibach, der DSV Leoben trifft im Steirer-Duell auf Voitsberg. Deutschlandsberg hat Amstetten zu Gast, Tillmitsch empfängt St. Pölten, Scheiblingkirchen-Warth kommt nach Lafnitz. In Kärnten kommt es zum Wörthersee-Duell zwischen Velden und Austria Klagenfurt. Bleiburg muss nach Traiskirchen, der entthronte Cupsieger WAC gastiert im Ländle bei Lauterach.