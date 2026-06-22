Am Montag gegen 16.30 Uhr lenkte ein 63 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Villach sein Auto in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand auf der Arriacher Straße (L 45). Im Gemeindegebiet von Arriach geriet der Mann nach eigenen Angaben wegen des Starkregens und der schlechten Sicht auf die Gegenfahrbahn und touchierte dabei ein entgegenkommendes Auto, gelenkt von einer 83-jährigen Villacherin.

Das Fahrzeug der Villacherin geriet daraufhin ins Schleudern und stürzte etwa fünf Meter die südlich gelegene Böschung hinunter. Beide Lenker wurden von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Villach gebracht. An beiden PKW entstand schwerer Sachschaden. Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr Arriach mit 15 Kräften.