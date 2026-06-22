Auf dem Gelände eines Industriebetriebes im Bezirk Klagenfurt wurde am Montag gegen 9.25 Uhr ein 50-jähriger Spanier zwischen einem Kleinlaster und einem Lkw-Zug eingeklemmt und verletzt.

Eine 45-jährige Lenkerin eines Zustellfahrzeuges hielt im Bereich der Warenannahme hinter einem bereits dort stehenden Lkw-Zug an. Nachdem sie mit einem Paket aus ihrem Fahrzeug stieg, setzte sich wenig später der Kleinlaster aus noch unklaren Gründen selbstständig in Richtung des abgestellten Lkw in Bewegung. Die Lenkerin des Zustellfahrzeuges bemerkte den Umstand und stieg in ihr Fahrzeug, konnte es jedoch nicht mehr rechtzeitig anhalten.

Rettungshubschrauber

Zur selben Zeit begaben sich der spanische Lenker des Lkw-Zuges und ein Mitarbeiter des Industriebetriebes, ein 57 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Klagenfurt, zum Heckbereich des Fahrzeugs. Sie bemerkten den heranrollenden Kleinlaster zunächst nicht. Der Mitarbeiter konnte sich gerade noch mit einem Sprung zur Seite retten, der Spanier wurde jedoch zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt.

Von der Lenkerin und anwesenden Zeugen wurde Erste Hilfe geleistet und die Rettungskette in Gang gesetzt. Der Verunfallte wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt geflogen. Ein Alkotest mit der Lenkerin des Zustellfahrzeuges blieb negativ.