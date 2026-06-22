Beim Queren der Elisabethstraße in Graz sind am Montagnachmittag zwei 19-Jährige von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten die jungen Frauen gegen 15 Uhr im Kolonnenverkehr plötzlich die Fahrbahn betreten. Eine 28-Jährige konnte ihren Wagen nicht rechtzeitig abbremsen. Beide Passantinnen wurden ins Spital eingeliefert. Die Pkw-Lenkerin war nicht alkoholisiert.
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Elisabethstraße
Zwei junge Frauen in Graz von Pkw erfasst
Die beiden 19-Jährigen mussten ins Spital eingeliefert werden.