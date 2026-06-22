Superstar Lionel Messi hat einen neuen Torrekord bei Fußball-Weltmeisterschaften aufgestellt. Der Argentinier erzielte am Montag im Spiel gegen Österreich seine Tore 17 und 18 bei WM-Endrunden und setzte sich damit vom Deutschen Miroslav Klose (16) ab. Zwei Tage vor seinem 39. Geburtstag traf Messi in Dallas in der 38. Minute zum 1:0, nachdem er in der 9. Minute einen Foul-Elfmeter vergeben hatte. In der Nachspielzeit besorgte Messi noch den 2:0-Endstand. Es waren die Tore vier und fünf des Weltmeisters von 2022 bei diesem Turnier.

Neben Just Fontaine und Jairzinho ist Messi nun zudem der dritte Spieler, der in sechs aufeinanderfolgenden WM-Spielen zumindest ein Tor erzielt hat. Vom Elfmeterpunkt hat Messi in der Anfangsphase gegen Österreich noch vergeben. Es war sein insgesamt siebenter Versuch vom Elfmeterpunkt bei Weltmeisterschaften – Elfmeterschießen exklusive. Niemand hatte öfter die Möglichkeit vom Punkt – mit drei vergebenen Versuchen hat allerdings auch kein Spieler öfter einen Strafstoß nicht verwandelt.

Der achtfache Weltfußballer gab am 16. Juni 2006 bei der WM in Deutschland gegen Serbien-Montenegro als 18-Jähriger sein WM-Debüt und traf in der 88. Minute zum 6:0-Endstand. In Nordamerika absolviert Messi seine sechste WM-Endrunde.