Superstar Lionel Messi hat einen neuen Torrekord bei Fußball-Weltmeisterschaften aufgestellt. Der Argentinier erzielte am Montag im Spiel gegen Österreich seine Tore 17 und 18 bei WM-Endrunden und setzte sich damit vom Deutschen Miroslav Klose (16) ab. Zwei Tage vor seinem 39. Geburtstag traf Messi in Dallas in der 38. Minute zum 1:0, nachdem er in der 9. Minute einen Foul-Elfmeter vergeben hatte. In der Nachspielzeit besorgte Messi noch den 2:0-Endstand. Es waren die Tore vier und fünf des Weltmeisters von 2022 bei diesem Turnier.
Zum Spielbericht
Neben Just Fontaine und Jairzinho ist Messi nun zudem der dritte Spieler, der in sechs aufeinanderfolgenden WM-Spielen zumindest ein Tor erzielt hat. Vom Elfmeterpunkt hat Messi in der Anfangsphase gegen Österreich noch vergeben. Es war sein insgesamt siebenter Versuch vom Elfmeterpunkt bei Weltmeisterschaften – Elfmeterschießen exklusive. Niemand hatte öfter die Möglichkeit vom Punkt – mit drei vergebenen Versuchen hat allerdings auch kein Spieler öfter einen Strafstoß nicht verwandelt.
Der achtfache Weltfußballer gab am 16. Juni 2006 bei der WM in Deutschland gegen Serbien-Montenegro als 18-Jähriger sein WM-Debüt und traf in der 88. Minute zum 6:0-Endstand. In Nordamerika absolviert Messi seine sechste WM-Endrunde.