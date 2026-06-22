Der italienische Geher-Olympiasieger Alex Schwazer ist erneut positiv auf Doping getestet worden – dieses Mal bei einer Veranstaltung in Deutschland. Nach dem EPO-Fund wurde er suspendiert. Es ist die dritte Verfehlung des Goldmedaillengewinners von 2008. Für einen Positivtest (EPO) 2012 wurde er für vier Jahre gesperrt und erhielt eine achtmonatige Haftstrafe auf Bewährung. Anfang 2016 wurde er erneut positiv getestet (anabole Steroide) und fasste acht Jahre Sperre aus.

Damals bekämpfte der Südtiroler die Sperre erfolglos beim Internationalen Sportgerichtshof. Diesmal will das der auf seine Unschuld beharrende 41-Jährige aber nicht mehr tun. „Ich bin unschuldig, ich habe weder EPO genommen noch andere Substanzen“, sagte Schwazer. „Diesmal aber werde ich mich nicht mehr dagegen zur Wehr setzen, ich habe dazu keine Kraft mehr. Ich bin 41 Jahre alt, habe eine wunderschöne Familie und mein Leben. Mein Job hat nichts mit dem Leistungssport zu tun.“

Er habe aber um die Öffnung der B-Probe gebeten, verkündete Schwazer. Die Anti-Doping-Stellen „sollen machen, was sie wollen; das tun sie ja ohnehin“, resümierte er. „Ich kann einfach nicht im Sport bleiben, das nehme ich zur Kenntnis.“ Sollte er im neuerlichen Dopingverfahren wieder schuldig gesprochen werden, dürfte er eine lebenslange Sperre ausfassen.