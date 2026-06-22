Ein 79 Jahre alter Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan lenkte am Montag gegen 16.30 Uhr sein Auto im Ortsgebiet von Klagenfurt auf der Villacher Straße stadtauswärts. Auf Höhe des Strandbades kam der Mann nach eigenen Angaben wegen eines Sekundenschlafes rechts von der Fahrbahn ab.

Daraufhin durchbrach das Auto eine Steinmauer, touchierte einen Schaltkasten und stürzte über eine Böschung etwa zehn Meter tief auf das dort befindliche nördliche Bahngleis. Der Verunfallte blieb bei dem Unfall nach seinen Angaben unverletzt. Das Fahrzeug wurde von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt geborgen.