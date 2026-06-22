Inmitten der Hitzewelle in Frankreich sind zwei Kleinkinder tot in einem Auto aufgefunden worden. Wie die Staatsanwaltschaft von Carpentras am Montag mitteilte, wurden die leblosen Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren im Auto ihrer Eltern auf einem Parkplatz der südfranzösischen Stadt entdeckt. Die Todesursache ist noch unklar, die Ermittler gehen aber von einem Zusammenhang mit der Hitzewelle aus, wie die Staatsanwältin Hélène Mourges sagte.

Die Feuerwehr des südfranzösischen Départements Vaucluse teilte mit, sie habe „zwei Kinder mit Herz-Kreislauf-Stillstand“ entdeckt, nachdem gegen 13.20 Uhr ein Notruf eingegangen sei. Die Mutter der Kinder wurde von Rettungskräften versorgt und konnte zunächst nicht vernommen werden.

Frankreich ächzt unter Hitzewelle

Frankreich ächzt seit der vergangenen Woche unter einer Hitzewelle. Am Montag war mehr als die Hälfte des Landes von der höchsten Hitzewarnstufe Rot betroffen. Auch in Carpentras wurden vom Wetterdienst am Nachmittag 39 Grad gemeldet. Am Wochenende hatten die Behörden bereits drei Hitzetote und mehr als ein Dutzend tödliche Badeunfälle gemeldet.

Bereits vergangene Woche war im deutschen Baden-Württemberg ein Kleinkind in einem überhitzten Auto gestorben, weil die Mutter es vergessen hatte. Es starb an einem Hitzschlag.

Polizei befreite in Oberösterreich Kind aus Auto

Im oberösterreichischen Perg ist es heute ebenfalls zu einem Zwischenfall gekommen. Die Polizei hat Montagnachmittag ein Kleinkind aus einem eingesperrten Auto befreit. Der 31-jährige Vater war mit dem Einjährigen beim Einkaufen. Nachdem er den Wagen geparkt hatte und gerade ausgestiegen war, spielte der Sohn im Auto mit der Fernbedienung und verriegelte die Tür. Der Mann alarmierte sofort die Polizei, die wegen der drohenden Hitze eine hintere Scheibe einschlug und das Kind unversehrt aus dem Wagen holte, so die Exekutive.