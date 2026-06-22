Im Konzerthaus in Klagenfurt wurden am Montag 103 Sportlerinnen und Sportler und Unified-Partnerinnen und -Partner, ihre Betreuer und Trainer von Sportreferent Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) und Landessportdirektor Arno Arthofer zu den Nationalen Special-Olympics-Sommerspielen in Wien verabschiedet. Zugleich erhielten sie im Beisein der Special Olympics Kärnten-Geschäftsführerin Eva Lodron, ihre einheitliche Sportbekleidung für die Teilnahme in Wien, „denn ihr alle vertretet auch unser Bundesland und alle sollen sehen, woher ihr kommt und wie stolz wir auf euch sind“, betonte Fellner, der allen „viele Siege und vor allem ein unvergessliches Erlebnis“ in Wien wünschte.

Elf Delegationen aus Kärnten

„Uns pumpert allen das Herz, es ist wie ein großes Familientreffen. Alle, die sich für die Olympics qualifiziert haben, wollen nicht nur dabei sein, sie wollen gewinnen“, verwies Arthofer auch auf die Emotionen, die mit dem Sport und den Special Olympics verbunden seien. „Wir sind so stolz, dass 103 Sportlerinnen und Sportler aus Kärnten dabei sein können“, sage Lodron. Mit elf Delegationen und insgesamt 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter 103 Sportlerinnen und Sportler und Unified-Partnerinnen und -Partner sowie 37 Trainerinnen und Trainer, stellt Kärnten eine starke Mannschaft für die größte inklusive Sportveranstaltung Österreichs. Die Kärntner Athletinnen werden in elf Sportarten an den Start gehen: Boccia, Bowling, J

Inklusive Sportveranstaltung

Die Nationalen Special-Olympics-Sommerspiele sind mit rund 1800 Sportlerinnen, 600 Trainerinnen und 800 Volunteers die größte inklusive Sportveranstaltung Österreichs. In Wien werden an sechs Tagen hunderte Bewerbe und Siegerehrungen in 17 Sportarten stattfinden und damit wird ein starkes Zeichen für Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe gesetzt.