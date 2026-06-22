Schon beim Einlass Wetterleuchten, bald folgten Blitz und Donner, aber man begann trotzdem. Dann folgte im 1. Akt der erste kurze Regen. Nach einer längeren Unterbrechung gab es doch eine Fortsetzung bis mitten im 2. Akt das Gewitter mit heftigem Regen voll ausbrach, was zum Abbruch führte: Dieser „Turandot“, der letzten Oper von Giacomo Puccini zur Eröffnung des diesjährigen Ljubljana Festivals war der Wettergott nicht wohlgesonnen.

Feinheiten schwer wahrnehmbar

Bis dahin sah man bei der Freiluftaufführung am Kongressplatz im Herzen von Laibach überwiegend durch den Chor etwas bewegte, meist arrangierte Bilder mit stilisierten Kostümen. Seitlich oft hin- und herfahrende Elemente beschrieben die verschiedenen Orte und Situationen: Dafür sorgte Regisseur und Bühnenbildner Filippo Tonon. Bei dieser Produktion des Opernhauses Maribor/Marburg stand auch deren Chefdirigent am Pult: Freiluftaufführungen führen an sich immer zur Vergröberung aber durch die viel zu laut und zu grell eingestellte Tonanlage konnte man trotz intensiver Bemühungen von Simon Krečič beim Orchester der Marburger Oper viele Feinheiten oder eine raffinierte Koloristik schwer wahrnehmen. Es beeindruckten so hauptsächlich die eruptiv wuchtigen Stellen.

Star des Abends

Der Star des Abends Yusif Eyvazov als Calaf konnte mit Stimmgewalt und müheloser Höhe punkten, auch wenn sein Hit „Nessun dorma“ dem Regen zum Opfer fiel. Sabina Cvilak war eine Liu mit innig schattierten Tönen. Mit reifem Timbre sang Valentin Pivovarov den Timur. Ein sehr bewegliches Ministertrio Ping (Darko Vidic), Pang (Dušan Topolovec) und Pong (Martin Sušnik) waren gut aufeinander abgestimmt. Meist zu tief sang Jaki Jurgec den Mandarin. Und die Titelheldin Rebeka Lokar kam wegen des Abbruchs vor der „Rätselszene“ gar nicht mehr zum Einsatz.