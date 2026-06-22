Die Ausgangslage für Marketa Vondrousova war nicht die beste. Im Dezember des Vorjahres hatte die Tschechin einem Dopingkontrolleur den Zugang in ihre Prager Wohnung verweigert. Daraufhin leitete die International Tennis Integrity Agency ein Verfahren gegen die Wimbledonsiegerin 2023 ein. Nun ist das Urteil verkündet worden: Die ITIA hat die 26-Jährige für vier Jahre gesperrt, Vondrousova ist erst ab 21. Juni 2030 wieder spielberechtigt.

Die Olympiasilberne 2021 hatte ihr Verhalten in Prag damit argumentiert, dass sie es stressig gefunden habe, dass jemand, den sie nicht kannte, „darum bat, mein Wohnzimmer betreten zu dürfen, ohne sich auszuweisen.“ Sie verwies dabei auf einen Fall ihrer Landsfrau Petra Kvitova, die sich 2016 eine karrierebedrohende Handverletzung zugezogen hatte, als sie einem mit einem Messer bewaffneten Fremden die Tür öffnete. Weiters führte Vondrousova an, sie habe mit „anhaltenden Schlafproblemen zu kämpfen gehabt, die mich erschöpft und labil machten“.

Argumente, welche von der ITIA keine Berücksichtigung fanden. „Gemäß den Anti-Doping-Bestimmungen muss der Ausgangspunkt für eine Sanktion bei Verweigerung eines Tests derselbe sein wie bei einem positiven Testergebnis. Dies soll sicherstellen, dass niemand, der dopt, eine kürzere Sperre absitzen kann, nur weil er einen Test verweigert“, heißt es vonseiten der ITIA in ihrer Urteilsbegründung.

ITIA-Geschäftsführerin Karen Moorhouse betonte: „Wir verstehen, dass der Testprozess unangenehm ist und wissen, dass er eine zusätzliche Belastung für die Spieler darstellt, deren Beruf ohnehin schon mit hohem Druck und ständiger Beobachtung verbunden ist. Er ist jedoch unerlässlich, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten.“ Und weiter: „Die Sicherheit und das Wohlergehen der Spieler und unserer Tester liegen uns sehr am Herzen. Unsere Tester sind gut ausgebildet, professionell, und das Geschlecht des Testbegleiters entspricht stets dem des Spielers. Sie tragen jederzeit einen Ausweis bei sich, und die Spieler können ihre Identität im Zweifelsfall auf anderem Wege bestätigen.“