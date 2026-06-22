„An Spieltagen steht den Zuschauern die An- und Abreise zu den Stadien mit öffentlichen Verkehrsmitteln kostenlos zur Verfügung“, heißt es etwa auf Seite 362. Die Zusage wurde von den Veranstaltern später kassiert – und jetzt kassieren die Städte. Der Trip zum New Yorker Stadion kostet hin und zurück unfassbare 98 Dollar. Auf Seite 490 werden Eintrittspreise für die Gruppenspiele ab 21 US-Dollar in Aussicht gestellt. Stattdessen hat die FIFA das „dynamische Preismodell“ eingeführt. Die Dynamik geht nur in eine Richtung – nach oben.

Nachhaltig ist bei einer WM mit 16 Spielorten, von denen die meisten realistisch nur per Flugstrecke miteinander verbunden sind, einfach mal gar nichts. Jede Bewerberstadt musste eine Absichtserklärung unterzeichnen, in der faire Arbeitsbedingungen zugesichert wurden. Weil die nicht eingehalten wurden, gab es in Seattle, Dallas und Los Angeles Proteste und Streikandrohungen.

Die Zusicherung der problemlosen und diskriminierungsfreien Einreise für Teams, Offizielle, Betreuer und Fans findet sich gleich in zwei Kapiteln des „Bid Books“. In die Realität hat sie es deshalb trotzdem nicht geschafft...