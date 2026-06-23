„Ausgebucht“ leuchtet auf dem Bildschirm, wenn man nach der Weizer Oldtimer-Genusstour im Internet sucht. „Die Tour ist ausverkauft“, verkündet auch das Veranstalterteam der neunten Tourauflage am Montag auf dem Hauptplatz in Weiz.

„Hundert Teilnehmer sind dabei und wir sind voll. Wenn wir wo mit 100 Fahrzeugen und 200 Leuten unterwegs sind, ist das das Limit, mehr geht nicht“, erklärt Michael Wilhelm vom Verein OGT, der die Tour veranstaltet. Deswegen versucht das Team rund um Wilhelm, Mario Kleinburger und René Müller den Besucherinnen und Besucher auch rundherum einiges zu bieten.

Am 3. Juli (von 17 bis 21 Uhr) geht es mit „Chrome & Genuss“ am Weizer Hauptplatz mit der Fahrzeug-Präsentation los. Musikalisch unterhält die Band „The Tymbaliners“. Die Tour führte am 4. und 5. Juli durch die Oststeiermark.

Heuer neu: Es gibt eine eigene Jugendklasse, in der man teilnimmt, wenn man 35 Jahre oder jünger ist, so Wilhelm. Das Ziel der Veranstaltung? Automobile Geschichte erlebbar machen und natürlich der Spaß an der Sache.