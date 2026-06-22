Irans Fußball-Nationalteam hat sich nach dem 0:0 gegen Belgien mit einem Brief aus Los Angeles verabschiedet. Darin bedankte sich die Mannschaft für die Gastfreundschaft und schrieb: „Wir sind mit Stolz nach Los Angeles gekommen, haben mit Ehre gekämpft und gehen in Würde.“ Das Schreiben endete mit den Worten: „Möge Friede, Respekt und Freundschaft unter allen Nationen obsiegen.“

Ebenfalls zu sehen auf dem Bogen Papier: „#168“ sowie „#minab“ - ein klarer Verweis auf den US-Angriff in Minab am Persischen Golf Ende Februar, bei dem mindestens 168 Schülerinnen zwischen sieben und zwölf Jahren ums Leben gekommen waren.

Die Iraner haben nach den beiden Remis in L.A. gegen Neuseeland und nun Belgien noch die Chance auf den Aufstieg. „Das wird in unsere Fußball-Geschichtsbücher eingehen“, merkte Teamchef Amir Ghalenoei an. „Ich denke nicht, dass ein anderes Team unter diesen Bedingungen so spielen hätte können.“ Vor dem Duell mit Belgien kam die Mannschaft erst 16 Stunden vor Spielbeginn in Los Angeles an.

In Seattle um Aufstieg

In Seattle geht es am Freitag gegen Ägypten um den erstmaligen Einzug in die K.o.-Phase einer WM. An den Spielort soll das Team nach Angaben von Coach Ghalenoei schon zwei Tage früher reisen dürfen, und nicht erst wie bisher am Tag vor der Partie.

Das Spannungsfeld zwischen Politik und Sport hat auch die vielen Fans in eine schwierige Situation gebracht. Im Großraum Los Angeles leben mehr Iraner als irgendwo sonst außerhalb des Iran, viele davon mit einem sehr kritischen Blick auf die aktuelle Regierung. Rund um die Spiele gab es Proteste, während der Partien aber feuerte die Mehrheit im Stadion Irans Spieler lautstark an.

Nach Spielende gegen Belgien kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Fans und Ordnungspersonal. Ein Mann versuchte, auf den Rasen zu gelangen, wie der Weltverband FIFA mitteilte. Wie auf Bildern zu sehen ist, trug er ein Shirt mit einem Aufdruck der iranischen Fahne aus der Zeit vor der Islamischen Revolution, die als Symbol der Opposition angesehen wird und von der FIFA verboten wurde. Zu einem zweiten Vorfall gab es zunächst keine weiteren Informationen.