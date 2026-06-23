Kroatien ist vor allem für seine knapp 6000 Kilometer lange Küste (Festland und Inseln) bekannt. Jährlich pilgern Millionen Touristen gen Süden, um ein paar schöne Tage an der kristallklaren Adria zu absolvieren. Und nicht selten fällt der Sommerurlaub in den Zeitraum eines Fußball-Großereignisses und dabei wird sichtbar: Dieses Land ist im positiven Sinne fußballverrückt. Zwar gibt es mit Handball, Wasserball und auch Basketball große – und erfolgreiche – Konkurrenz im eigenen Land, aber König Fußball bleibt König Fußball. Seit jeher bringt die Vier-Millionen-Einwohnernation Starspieler heraus, allen voran natürlich Luka Modrić. Der Superstar bestreitet dieser Tage wohl seine letzte Weltmeisterschaft und steht mit seinen Teamkollegen in der Nacht auf Mittwoch (1 Uhr MESZ) gegen Panama vor einem Pflichtsieg. Für den sechsfachen Champions-League-Sieger und einstigen Weltfußballer ist es das 200. Länderspiel und verlieren ist nach der 2:4-Auftaktniederlage gegen England verboten. Andernfalls könnte die WM rein rechnerisch – bei einem Punktgewinn von Ghana gegen England – bereits vorzeitig zu Ende sein.

Es wäre das Ende einer Ära, die in den vergangenen Jahren für Furore gesorgt hat. 2018 führte Modrić seine Nation bis ins WM-Finale, das gegen Frankreich verloren ging. 2022 holten die Kroaten den dritten WM-Platz. Nun scheint die Routine in Kroatiens Nationalmannschaf – neben dem 40-jährigen Modrić sind etwa auch der 37-jährige Ivan Perišić, der 35-jährige Andrej Kramarić, der 34-jährige Ante Budimir oder der 32-jährige Mateo Kovačić im WM-Kader – nicht mehr den nötigen Erfolg zu bringen. Es stimmt schon: Die fußballerische Klasse der Altstars ist nach wie vor unbestritten. Das hat sich beim Spiel gegen die Engländer gezeigt, als man nach einer ersten Hälfte, in der man von den „Three Lions“ dominiert wurde, dennoch mit einem 2:2 in die Kabine ging. Erst im zweiten Durchgang ging Kroatien die Luft aus. „Ich bin mir sicher, dass wir unser Minimalziel erreichen werden.“ Es sei noch genug Zeit, „um die Dinge zu beheben“, sagt Modrić. Das Minimalziel ist klar: Aufstieg in die K.o.-Phase. Denn dort ist wieder alles möglich. Teamchef Zlatko Dalić Dsah nach der Auftaktniederlage jedenfalls „keinen Raum für weitere Fehler“. Wie auch in Portugal um Cristiano Ronaldo Uneinigkeit ob dessen Startelf-Garantie herrscht, wollen manche Kroaten auch Modrić nicht mehr von Beginn an sehen. Wie bei den Portugiesen steht aber auch bei den Kroaten der Teamchef hinter dem Kapitän. „Gott sei Dank ist er noch bei uns“, sagte Dalić.

Doch die Zeit danach wird kommen. Wie sieht die Zukunft des kroatischen Teams aus? Wer rückt nach, wenn Modrić, Perišić und Co ihre Schuhe an den Nagel hängen? Defensiv ist man gut aufgestellt. Joško Gvardiol (24 Jahre alt/Manchester City), Luka Vušković (19/Tottenham), Josip Stanišić (26/Bayern) und Petar Sučić (22/Inter Mailand) spielen allesamt bei Topklubs und haben noch viele Jahre im Profifußball vor sich. Ob die kommende kroatische Generation jedoch an die großen WM-Erfolge der „Altstars“ anknüpfen kann, darf zumindest bezweifelt werden.