Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss bei der WM in den USA, in Kanada und Mexiko ab sofort ohne Innenverteidiger Nico Schlotterbeck auskommen. Wie der DFB bestätigte, erlitt der 26-Jährige von Borussia Dortmund beim 2:1 am zweiten Vorrundenspieltag gegen die Elfenbeinküste einen Innenbandriss im linken Sprunggelenk und fällt „mehrere Monate“ aus.

„Schlotti wird uns auf dem Platz als herausragender Verteidiger sehr fehlen, vor allem auch sein exzellenter Spielaufbau“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann und fügte bedauernd hinzu: „Es hätte seine WM werden können.“ Man habe gemeinsam „versucht, ihn aufzubauen - zum Glück ist er ein sehr positiver Typ, der schon wieder vorausblickt“.

Dass Schlotterbeck zunächst bei der Mannschaft in den USA bleiben werde, wertete Nagelsmann als „ein schönes Zeichen, denn er hat auch neben dem Platz Einfluss. Trotz seines Ausfalls sind wir in der Innenverteidigung mit Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton und Malick Thiaw weiterhin sehr gut aufgestellt für die WM.“

Schlotterbecks Platz an der Seite von Abwehrchef Jonathan Tah dürfte - wie schon in Hälfte zwei gegen die Ivorer - der erfahrene Rüdiger von Real Madrid einnehmen. Da die FIFA-Frist abgelaufen ist, kann Bundestrainer Julian jetzt keinen Spieler mehr nachnominieren. Der Weltverband erlaubt nach der ersten Partie jedes Teams nur noch eine neue Berufung von Torhütern ins Aufgebot.

Schlotterbeck ist schon der vierte Spieler, der dem Bundestrainer bei der Endrunde verletzungsbedingt fehlt. Serge Gnabry hatte schon im Vorfeld passen müssen, Lennart Karl musste nach einer Verletzung im Training vor Turnierbeginn aus den USA abreisen. Außerdem wurde Stürmer Tim Kleindienst nicht rechtzeitig voll fit. Schlotterbecks Ausfall wiegt schwer, Lothar Matthäus sprach bei RTL/ntv von einem „sehr großen Verlust. Die Verletzung ist bitter. Schlotterbeck hat sich mit Tah ganz gut eingespielt.“ Rüdiger aber sei ein „Mann, der jederzeit in die Stammformation gehört“.