Alan Greenspan war einer der einflussreichsten Wirtschaftspolitiker und Notenbanker der USA. Er ist laut seiner Ehefrau Andrea Mitchell im Alter von 100 Jahren an den Folgen von Parkinson gestorben. Greenspan leitete die Federal Reserve von 1987 bis 2006 unter vier Präsidenten und war einer der einflussreichsten Wirtschaftspolitiker der USA.

Nach Stationen als Wirtschaftsberater für die Präsidenten Richard Nixon und Gerald Ford wurde er 1987 von Ronald Reagan zum Fed-Chef ernannt. Bereits kurz nach seinem Amtsantritt reagierte er auf den Börsencrash des „Black Monday“ und stabilisierte die Finanzmärkte durch die Zusicherung ausreichender Liquidität.

Greenspan mit George W. Bush kurz vor dessen Präsidentschaft © AP/J. Scott Applewhite

Turbulente Währungsphasen

Während seiner Amtszeit erlebten die USA ein langes Wirtschaftswachstum mit niedriger Arbeitslosigkeit, steigenden Aktienkursen und zeitweisen Haushaltsüberschüssen. Nach dem Platzen der Dotcom-Blase und den Anschlägen vom 11. September 2001 senkte die Fed die Leitzinsen auf historisch niedrige 1 Prozent.

Niedrigzinsumfeld: Die Immobilienblase

Viele Ökonomen sehen diese Niedrigzinspolitik als Mitursache der späteren Immobilienblase, da sie riskante Hypothekenkredite begünstigte. Greenspan wies Warnungen vor einer landesweiten Immobilienblase damals zurück. Regulatorische und strukturelle Ursachen brachten die Blase zum Platzen.

Nach dem Zusammenbruch des Immobilienmarktes und der Finanzkrise 2008 erklärte er vor dem Kongress, er sei über das Ausmaß der Krise „schockiert“ gewesen. Zwar räumte er Fehleinschätzungen ein, bestritt jedoch, dass die Zinspolitik der Fed die Krise verursacht habe, und meinte später, er habe in seiner Amtszeit „zu 70 Prozent richtig gelegen“.