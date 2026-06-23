Geldsorgen, hohe Wohnkosten und unsichere Zukunftsperspektiven prägen den Alltag vieler junger Menschen in Kärnten. Das zeigt die aktuelle Jugendstudie „Sag uns, was geht“ der Arbeiterkammer (AK) Kärnten. Für diese wurden rund 1900 Menschen im Alter von 14 bis 25 Jahren befragt. Die Studie des Foresight Instituts zeichnet das Bild einer Generation, die engagiert und heimatverbunden ist, aber gleichzeitig zunehmend unter finanziellem und psychischem Druck steht.

Bei jedem Fünften reicht das Geld nicht

Besonders deutlich zeigt sich das beim Blick aufs Geld. Fast jeder beziehungsweise jede Fünfte gibt an, dass das persönliche oder familiäre Einkommen nicht ausreicht, um die laufenden Kosten im Haushalt zu decken. „Ganze 35 Prozent sind mit ihrer aktuellen finanziellen Situation unzufrieden. Zufriedenheit muss man sich leisten können“, bringt es Studienleiterin Martina Zandonella vom Foresight Institut auf den Punkt. Entsprechend zählen steigende Lebenshaltungskosten für 34 Prozent der Befragten zu den größten Sorgen. Dahinter folgen individuelle Zukunftsängste (29 Prozent) sowie Prüfungs- und Leistungsdruck (19 Prozent).

Psychische Probleme bei 30 Prozent

Die Sorgen bleiben nicht ohne Folgen. So geben rund 30 Prozent der Befragten an, dass es ihnen psychisch derzeit nicht gut geht. Besonders betroffen sind junge Menschen, die bereits mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben. Die Studie macht deutlich, dass Zukunftsängste, steigende Lebenshaltungskosten und fehlende Planungssicherheit nicht nur dem Geldbeutel, sondern auch der mentalen Gesundheit zusetzen.

Von links: Martina Zandonella (Foresight Institut), AK-Präsident Günther Goach und Daniel Weidlitsch (Abteilungsleiter Bildungspolitik, Jugend & Kultur) © AK Kärnten/ Johannes Puch

Große Verbundenheit zur Heimat

Trotz dieser Herausforderungen ist die Verbundenheit mit Kärnten groß. Neun von zehn Befragten geben an, gerne im Bundesland zu leben, mehr als die Hälfte sogar „sehr gerne“. Gleichzeitig denkt jedoch rund jede dritte Person über einen Wegzug aus der Heimatgemeinde nach. Die Gründe dafür liegen meist in fehlenden Ausbildungs-, Arbeits- oder Wohnmöglichkeiten. Wer einen Umzug plant, zieht dabei nicht zwangsläufig Kärnten den Rücken zu: Ein Teil der Befragten möchte lediglich in eine andere Gemeinde wechseln.

Politik und gesellschaftliches Engagement

Von einer politikverdrossenen Generation kann dabei keine Rede sein. 87 Prozent der Befragten informieren sich zumindest einmal pro Woche über politische Themen. Besonders häufig nutzen sie dafür soziale Medien, aber auch klassische Medien wie Zeitungen, Radio oder Fernsehen spielen weiterhin eine Rolle. Gleichzeitig zeigt die Studie ein hohes Maß an gesellschaftlichem Engagement. Knapp zwei Drittel der Befragten sind in Vereinen, Organisationen oder anderen Gemeinschaften aktiv. An erster Stelle stehen Sportvereine, in denen sich fast jede beziehungsweise jeder Zweite einbringt. Dahinter folgen Schulen, Kulturvereine und Blaulichtorganisationen.

Dennoch fühlen sich viele junge Menschen von der Politik nicht ausreichend vertreten. Vier von zehn Befragten sind der Meinung, dass die Demokratie in Österreich derzeit weniger oder gar nicht gut funktioniert. Nur 40 Prozent haben das Gefühl, im Parlament ausreichend repräsentiert zu werden. Mitsprache im Alltag komme zudem oft zu kurz. So gibt nur rund jede beziehungsweise jeder Fünfte an, in der Schule oder im Lehrbetrieb bei wichtigen Entscheidungen regelmäßig nach der eigenen Meinung gefragt zu werden. „Unsere Jugendlichen beweisen tagtäglich in Betrieben und Organisationen Verantwortung. Sie verdienen es, dass man ihnen auf Augenhöhe begegnet und echte Mitbestimmungsräume schafft“, fordert AK-Präsident Günther Goach.

Bereitschaft zur Weiterbildung

Auffällig ist auch die hohe Bereitschaft zur Weiterbildung. Insgesamt planen 61 Prozent der Befragten noch in diesem Jahr eine Fort- oder Weiterbildung. Dieser Wunsch ist besonders ausgeprägt bei jungen Erwerbstätigen: Sieben von zehn möchten ihre Kenntnisse erweitern oder neue Qualifikationen erwerben. Daniel Weidlitsch, Abteilungsleiter Bildungspolitik, Jugend und Kultur: „Die AK Kärnten unterstützt diesen Wissensdurst. Mit der AK-Akademie, maßgeschneiderten Bildungsberatungen sowie der Jugendmarke AK Young bieten wir den Menschen genau die Werkzeuge, die sie für die Arbeitswelt in Kärnten brauchen.“

Reaktionen

Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer tritt für den Ausbau psychosozialer Unterstützungsleistungen für junge Kärntner ein: „Wie aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen bzw. auch aktuell durch Erfahrungen sowie Entwicklungen festgestellt wird, ist die psychosoziale Situation von vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Kärnten als besorgniserregend bzw. schwierig einzustufen. Daher muss Kärnten, was den Ausbau psychosozialer Unterstützungsleistungen betrifft, vermehrt tätig werden. Beispielsweise durch mehr Schulpsychologen.“