Man wird hoffentlich niemanden auf dumme Gedanken bringen. Aber im jüngsten Jahresbericht der Grazer Ordnungswache sind unter anderem die genauen „Überwachungszeiten“ zu lesen – und dass diese im Sommer von 6 bis 21 Uhr gelten (Montag bis Samstag), im Winter hingegen nur von 8 bis 19 Uhr. Allein sonntags sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der im Jahr 2007 gegründeten Einheit gleich lang unterwegs: von 10 bis 18 Uhr.

Aggressionen auf Rädern

Die vorliegende Jahresbilanz der Ordnungswache hat aber noch mehr Details zu bieten, die vor allem eines unterstreichen: Im Jahr 2025 sind sowohl die Zahl der Anzeigen als auch jene der Organstrafverfügungen gestiegen – obwohl die Überwachungsstunden zwischen Rathauspatrouille, Öffi-Ticketkontrollen und Parkraumüberwachung gesunken sind. Die Stadt Graz müsse sparen, „also werden wir auch seltener beauftragt“, erklärt Alexander Lozinsek, Chef des zuständigen Grazer Parkraumservices (GPS), diesen Rückgang. Im Gegenzug haben sich zwar die Zwischenfälle mit empörten Fahrzeuglenkern nicht erhöht, „sehr wohl aber sind die Aggressionen gegenüber unseren Kontrolloren in den Grazer Bussen und Straßenbahnen gestiegen“.

Alexander Lozinsek ist GF des Grazer Parkraumservices (GPS) – und somit Chef der Ordnungswache © Stadtgraz/fischer

897 Anzeigen

Die Folge: Im Vorjahr wurden 897 Anzeigen erstattet (ein Plus von 53 Stück gegenüber dem Jahr 2024), 692 Organstrafverfügungen ausgestellt (+62) und 3695 Ermahnungen ausgesprochen (+222). Von 10 Frauen und 33 Männern, die bei der Ordnungswache arbeiten – und sich dabei allerhand Beleidigungen anhören müssen, wie man ebenfalls im Jahresbericht lesen kann. Die nicht durchgehend jugendfreien „Top-10“ wollen wir an dieser Stelle nicht wiedergeben, sie reichen aber von „A...löcher“ über „Kappelständer“ bis zu „Z‘bled für die Polizeischul?“.