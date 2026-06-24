Ein Foto macht derzeit in den Reihen der steirischen und Grazer FPÖ die Runde. Darauf zu sehen: eine Garageneinfahrt in einem Ort in Graz-Umgebung samt einer gepflasterten Verzierung im Boden. Die Pflasterung, die auch auf Google-Maps erkennbar ist, erinnert viele an eine alte germanische Rune, konkret: eine Othala-Rune. Sie kann die Bedeutung „Erbbesitz“ oder „Heimat“ haben, das Problem: Sie wurde auch von den Nationalsozialisten eingesetzt, etwa vom Bund Nationalsozialistischer Studenten oder der Hitlerjugend. Später war die Rune das Symbol der Wiking-Jugend, einer neonazistischen Kinder- und Jugendorganisation, die 1952 gegründet und 1994 in Deutschland verboten wurde.

„Das Symbol ist verboten“, sagt der Historiker Helmut Konrad, dem die Kleine Zeitung das Foto gezeigt hat. Einschränkung: Nur, wenn es in einen entsprechenden Kontext eingebettet ist. „So angewendet unterliegt das nicht dem Verbotsgesetz, schrammt aber nur knapp daran vorbei“, so Konrad.

Rune mit Nazi-Bezug? Kassegger will „absurde Behauptung“ rechtlich verfolgen

Die Garageneinfahrt, um die es geht, wird Axel Kassegger zugerechnet. Er ist Grazer FPÖ-Chef und seit 2013 Abgeordneter zum Nationalrat. In Graz ist er umstritten, weil ihm einige mangelnde Präsenz vorwerfen. Wegen angeblicher Putschversuche wurden vor Kurzem zwei seiner Stellvertreter aus der Partei geworfen. Bundesweit fiel er zuletzt durch seine Reisepläne zum islamistischen Taliban-Regime nach Afghanistan auf.

FPÖ-Stadtparteiobmann Axel Kassegger und Spitzenkandidat René Apfelknab © APA / Peter Kolb

Was hat es also mit der Rune in der Garageneinfahrt auf sich? Das sei gar keine Rune, sondern „das Symbol stellt meines Wissens einen Fisch dar“, schreibt Kassegger auf Anfrage. Mit ihm habe das nichts zu tun, weil das Haus nie in seinem Besitz war, sondern immer „meiner Ex-Frau“ gehörte. Der Fisch sei wohl eine Anspielung auf ihren Mädchennamen. Kassegger lässt wissen, dass „die bloße und absurde Behauptung eines strafrechtlichen oder sonstigen Sachverhalts in diesem Zusammenhang“ in Verbindung mit seiner Person „leider von mir ausnahmslos rechtlich verfolgt werden muss“.

Meldeadresse sorgt für Fragezeichen innerhalb der FPÖ

Kurz: Kassegger wohne gar nicht an dieser Adresse, sondern an seiner Meldeadresse in Graz-Liebenau. Das lässt so manchen in der FPÖ stutzen: An derselben Adresse in Liebenau ist auch Herr E. samt Familie gemeldet. E. ist ebenfalls FPÖ-Mitglied und dass ein Nationalratsabgeordneter dort mit einer anderen Familie eine Art Wohngemeinschaft bildet, halten manche nicht für glaubwürdig. Vielmehr habe sich Kassegger schon vor Jahren wieder mit seiner Ex-Frau versöhnt und wohne mit ihr in dem Haus in Graz-Umgebung, erzählt man sich in der FPÖ.

Was privat klingt, hat eine politische Dimension: Denn Kassegger steht auch auf der FPÖ-Liste für die kommende Gemeinderatswahl. Auf dem symbolischen Platz 95, nur Landeshauptmann Mario Kunasek ist noch hinter ihm – die Chefs als krönender Abschluss der Liste, das hat bei vielen Parteien Tradition. Nur: Wenn Kassegger in Graz-Umgebung wohnen würde, dürfte er gar nicht für den Grazer Gemeinderat kandidieren. „Hinsichtlich meiner Meldeadresse ist alles korrekt“, betont Kassegger aber auf Anfrage.

So oder so: Es rumort weiter in der Grazer FPÖ. Mit dem Ausschluss der beiden Stellvertreter ist noch keine Ruhe eingekehrt. Gerüchte über weitere Ausschlüsse wischt Kassegger ebenfalls zur Seite: „frei erfunden“ und „Anschüttungsversuche“ – wie auch die Runen- und Wohnsitzfrage.