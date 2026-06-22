Ein Badeort an der oberen Adria. Mehr als 30 Grad noch in der Dunkelheit, die Luftfeuchtigkeit irgendwo im gesundheitsgefährdenden Bereich. Und für seine Verhältnisse eine Handvoll Leute. Kein typisches Setting also für den ganz in Schwarz gekleideten Jack White. Jener Mann, der übermorgen Glastonbury headlinen könnte, sollte es sich „Schwester“ Meg anders überlegen. Dass sie das nicht tun wird, ist verkraftbar.

Mit einer Art Italo-Ramones als Vorband wurde schon das gejamte Intro zum ersten Höhepunkt. Selbst die vom Veranstalter mit auf die Bühne gegebene Warnung vor dem sich Sabbiadoro nähernden Blitzgewitter baute der Mann aus Detroit in einen Song ein. Und sogar die meist eher verzichtbare Bandvorstellung ist bei White von seiner für ihn so typischen Mischung aus Blues, Alternative Rock, teils auch Folk und den Anfängen in der Garage durchdrungen.

Das Publikum bekam die gewünschte Mischung aus Blues, Rock und etwas Folk © David James Swanson

Eine „Vacancy“ gab es an diesem Abend nur im „Hotel Yorba“ der White Stripes, nicht in der Arena Alpe Adria. Musikalisch lieferte White die ideale Mischung aus diesem mit Abstand kommerziell erfolgreichsten Abschnitt seiner Karriere, ergänzt mit Solo-Krachern und den Raconteurs. Zuvor wurden von der Band noch die Vorzüge der Region bei einem Abstecher nach Venedig genossen. Das schlanke Quartett lieferte den unverwechselbaren Sound perfekt ab. Kaum ein Song, der es White nicht ermöglicht, dem Publikum zu zeigen, dass er an der Gitarre einer der besten überhaupt ist. Und kaum zu glauben, dass nur eine auf der Bühne ist. Die Stimme ohnehin unverwechselbar und aus den Fendern wird eine Lautstärke herausgeholt, die an Tourismusorten hierzulande wohl an der genehmigungsfähig vorbeischrammen würde.

Die Arena Alpe Adria bringt große Künstler in einen intimen Rahmen © David James Swanson

Mit „The Hardest Button to Button“ ging es stimmungstechnisch erstmals ganz nach oben. Jener Song der White Stripes, dem sogar die Simpsons einst ein Denkmal gesetzt haben. „The Union Forever“ schloss direkt an und die (leider nur) verkürzte Blues-Hymne „Ball and Biscuit“ beendete den Block ohne dass es mit „G.O.D. and the Broken Ribs“ weniger spektakulär weitergegangen wäre.

Beim Raconteurs-Hit „Steady, as She Goes“ war das Publikum dann wieder in voller Stärke mit dabei. Das Mitsingen war nicht immer nur auf Texte beschränkt. Auch die Melodien sitzen. Nicht bei „Seven Nation Army“, bei „Icky Thump“ mit seiner 20 Jahre danach noch immer gültigen Zeile „White Americans, what? Nothing better to do? Why don‘t you kick yourself out, you‘re an immigrant too.“

Mit den Mitgliedern © David James Swanson

Bis dann deutlich schneller als erhofft jenes Riff ertönte, das sich seit mehr als zwei Jahrzehnten lang in Fußballstadien auf der ganzen Welt heimisch machte. Ein bittersüßer Moment, markiert doch die Armee aus den sieben Nationen Höhe- und Schlusspunkt zugleich. Nach rund eineinhalb Stunden und einem Flüssigkeitsverlust irgendwo im Hektoliterbereich ging es eher als von den meisten erhofft zu Ende. Nicht ohne herzlicher Verabschiedung und dem Wunsch, auch wieder zurück an die Adria kommen zu wollen.