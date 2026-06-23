Es sind bemerkenswerte Entwicklungen, die insbesondere in den vergangenen Tagen und Wochen an den Börsen zu beobachten waren. Das hat nicht nur mit dem Kapitalmarktrubel rund um SpaceX und den Börsenplänen der KI-Riesen Anthropic und OpenAI zu tun. Das zeigt sich auch am Beispiel von börsennotierten Unternehmen mit Hauptsitz in der Steiermark.

Diese – eher überschaubare – Liste erhält voraussichtlich am kommenden Freitag Zuwachs. Wie berichtet, will das in Graz ansässige Energietechnologie-Unternehmen Emerald Horizon (Energiespeicher; modulare Kleinreaktoren) den Sprung auf das Börsenparkett wagen. Das Debüt soll im Segment „standard market“ der Wiener Börse erfolgen, als Ausgabepreis wurden 760 Euro je Aktie angesetzt.

AT&S: 620 Prozent Plus seit Jahresbeginn

Weit über die Grenzen Österreichs hinaus sorgt das jüngste Kapitel der Börsenhistorie des Spezialisten für High-End-Leiterplatten und IC-Substraten, AT&S, für Aufsehen. Der Konzern mit Hauptsitz in Leoben profitiert, wie berichtet, vom KI-Boom.

Jüngste Analysteneinschätzungen und milliardenschwere Ausbaupläne am Standort Kulim (Malaysia) haben den Aktienkurs, der bereits im Vorjahr das stärkste Plus im Wiener Leitindex ATX hingelegt hat, in ungeahnte Höhen getrieben. Seit Jahresbeginn summieren sich die Kursgewinne auf mehr als 620 Prozent. Zum Vergleich: Der gesamte ATX kommt seit Jahresstart auf ein Plus von rund 23 Prozent. Die Marktkapitalisierung von AT&S hat zuletzt die Marke von neun Milliarden Euro durchbrochen. Dieser sogenannte „Börsenwert“ errechnet sich als Summe aller Aktien multipliziert mit deren Börsenkurs.

Vor einem besonderen Jubiläum steht wiederum das umsatzstärkste Unternehmen (7,9 Milliarden Euro 2025) mit Sitz in der Steiermark: Die Aktie des Technologiekonzerns und Anlagenbauers Andritz AG mit Hauptsitz in Graz wurde am 25. Juni 2001 erstmals an der Wiener Börse gehandelt. Dieser 25. Jahrestag wird am 1. Juli im Rahmen eines Festakts an der Wiener Börse gefeiert. Die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei fast 8,3 Milliarden Euro. Seit Jahresbeginn liegt der Kurszuwachs bei mehr als 19 Prozent, auf 52-Wochen-Sicht bei rund 34 Prozent, auf fünf Jahre gesehen bei gut 63 Prozent. Mit 79,6 Euro je Aktie konnte zuletzt ein Allzeithoch erreicht werden.

Auf Erholungskurs ist seit Jahresbeginn auch die – an der Börse Zürich gelistete – Aktie des Sensor- und Chipspezialisten ams-Osram. Das Kursplus seit 1. Jänner liegt bei mehr als 120 Prozent. Zuletzt sorgten Fortschritte beim Schuldenabbau und beim operativen Ergebnis ebenso für Rückenwind wie Entwicklungsvereinbarungen im Bereich von KI-Rechenzentren. Von den Börsenrekorden der Vergangenheit ist der jahrelang gebeutelte Konzern freilich nach wie vor weit entfernt, diese wurden Anfang 2018 – also noch vor dem Zusammenschluss der ams AG mit Osram – mit mehr als 400 Franken je Aktie erreicht. Das waren um fast 81 Prozent mehr als derzeit.