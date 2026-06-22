Exklusive Leserveranstaltung
Wir laden Sie herzlich zu einer musikalischen Reise nach Italien ein. Der italienische Maestro Roberto Zarpellon fungiert gemeinsam mit dem Orchesters der Gustav Mahler Universität als Ihr Reiseleiter. Mit von der Partie ist Maria Sotriffer, ein aufstrebender Jungstar und im heurigen Jahr Featured Artist der Musikalischen Jugend Österreichs.
In Kooperation mit dem Conservatorio Aggostino Steffani Castelfranco Veneto
Maria Sotriffer: Violine (Featured Artist der Jeunesse)
Roberto Zarpellon: Dirigent
Programm:
Franz Schubert: Ouvertüre im italienischen Stil in D-Dur
Wolfgang Amadeus Mozart: Konzert Nr.5 in A-Dur
Gioachino Rossini: Ouvertüre zu „La gazza ladra“ („Die diebische Elster“)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Symphonie Nr. 4 in A-Dur op. 90 „Italienische“ (Sätze 2+4)
Pjotr Iljitsch Tschaikowski: Capriccio Italien op. 45