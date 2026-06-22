Ein tragischer Sonntag hat zwei Menschenleben gefordert. Innerhalb weniger Stunden kamen im Wiener Strandbad Gänsehäufel an der Alten Donau zwei Badegäste ums Leben. Die Vorfälle lösten mehrere Großeinsätze von Feuerwehr, Rettung und Polizei aus.

Der erste Badeunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr am Oststrand des beliebten Strandbades. Ein 39-jähriger Familienvater geriet beim Schwimmen in Not und ging vor den Augen seiner beiden Kinder unter. Badegäste alarmierten umgehend die Einsatzkräfte, die mit einem Großaufgebot ausrückten.

Mann wurde innerhalb weniger Minuten gefunden

Rund zehn Feuerwehrtaucher beteiligten sich an der Suchaktion. Dank genauer Hinweise zum vermuteten Aufenthaltsort konnte der Mann innerhalb weniger Minuten lokalisiert und aus dem Wasser geborgen werden. An Land begannen Rettungskräfte sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen, doch jede Hilfe kam zu spät. Der 39-Jährige verstarb noch vor Ort.

Besonders erschütternd war die Situation für die Angehörigen. Die Ehefrau und die beiden Kinder mussten die dramatischen Ereignisse mitansehen und wurden anschließend von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Nur wenige Stunden später kam es im selben Gebiet zu einem weiteren tödlichen Badeunfall. Gegen 19 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann als vermisst gemeldet. Sofort startete eine umfangreiche Suchaktion. Neben Feuerwehrtauchern wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt, der das Gelände aus der Luft absuchte.

Die Einsatzkräfte konnten den Vermissten schließlich aus dem Wasser bergen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen gelang es jedoch nicht, sein Leben zu retten. Der junge Mann verstarb noch am Einsatzort.

Hohe Temperaturen und Kreislaufprobleme

Die genauen Umstände beider Unglücksfälle werden nun untersucht. Ob gesundheitliche Probleme, Erschöpfung oder andere Faktoren eine Rolle spielten, war zunächst unklar. Experten weisen jedoch darauf hin, dass hohe Temperaturen und körperliche Belastung das Risiko von Kreislaufproblemen im Wasser deutlich erhöhen können.

Der tragische Doppelvorfall ereignete sich an einem der bislang heißesten Tage des Jahres. Tausende Menschen suchten an den Wiener Gewässern Abkühlung. Die Einsatzkräfte standen dadurch im Dauereinsatz und mussten bereits am Vormittag zu einer Vermisstensuche ausrücken, die allerdings glimpflich endete.