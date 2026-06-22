Ein Stromausfall hat am Samstagabend zahlreiche Haushalte und Einrichtungen im Bezirk Waidhofen an der Thaya vorübergehend ohne Energieversorgung gelassen. Ursache war eine Störung in einer Trafostation nahe dem Landesklinikum, bei der es gegen 19.30 Uhr zu einer Rauchentwicklung kam.

Um die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten und weitere Schäden zu verhindern, mussten Netztechniker Umschaltungen im Stromnetz vornehmen. Infolge dieser Maßnahmen kam es in mehreren Gemeinden des Bezirks zu kurzfristigen Stromausfällen. Betroffen waren sowohl private Haushalte als auch öffentliche Einrichtungen.

Landesklinikum stellte auf Notstrom um

Besonders kritisch war die Situation für das Landesklinikum, das vorübergehend auf seine Notstromversorgung zurückgreifen musste. Dank der vorhandenen Sicherheitsvorkehrungen konnte der Krankenhausbetrieb jedoch ohne größere Einschränkungen aufrechterhalten werden. Patientenversorgung und medizinische Infrastruktur blieben gesichert.

Techniker arbeiteten unmittelbar nach Bekanntwerden der Störung an der Behebung des Problems. Die Stromversorgung konnte nach den erforderlichen Umschaltungen schrittweise wiederhergestellt werden. Über die genaue Ursache der Rauchentwicklung in der Trafostation lagen zunächst keine weiteren Informationen vor.