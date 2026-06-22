Gleich mehrere Faktoren führten zu einer unangenehmen Situation für zwei Wanderer in Buchberg bei Herberstein: Ein hereinbrechendes Unwetter, steiles Gelände und eine Feistritz, die Hochwasser führte. Durchnässt und erschöpft konnten sie sich aus eigener Kraft nicht mehr in Sicherheit bringen und setzten daher einen Notruf ab.

Per Sirenenalarm wurden die Freiwillige St. Johann bei Herberstein, die Freiwillige Feuerwehr Kaibing und die Bergrettung Weiz zur Unglücksstelle gerufen. Nachdem die verirrten Wanderer lokalisiert werden konnten – sie befanden sich in einem Waldstück auf der Hinterseite des Schloss Herberstein – konnte mit der Rettung begonnen werden.

Mittels Feuerwehrzille, einem Holzboot, setzen die Einsatzkräfte zum anderen Ufer der Feistritz über, sammelten die beiden Personen auf und brachten sie in Sicherheit. Nach etwa zweistündigem Einsatz kehrten die Rettungskräfte in ihre Rüsthäuser zurück, die Wanderer blieben unverletzt und kamen mit einem Schock davon.