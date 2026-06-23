Urlauber sollten an der Oberen Adria wieder besonders aufmerksam sein. Denn kaum hat die Sommersaison begonnen, mehren sich auch wieder die Berichte über die sogenannten Spiegeltrickbetrüger. In den vergangenen Tagen gab es etwa Vorfälle im Bereich der beliebten italienischen Badeorte Lignano und Grado, wie das „Jesolo Magazin“ berichtet.

Immer dieselbe Masche

Die Masche der Betrüger ist immer dieselbe: Die Täter positionieren ihr Fahrzeug am Straßenrand und warten auf vorbeifahrende Autos. Beim Passieren wird ein Gegenstand gegen das Fahrzeug des Opfers geworfen, wodurch ein lautes Schlaggeräusch entsteht. Viele Autofahrer glauben in diesem Moment, versehentlich ein anderes Fahrzeug berührt zu haben. Kurz darauf nehmen die mutmaßlichen Betrüger die Verfolgung auf. Mit Lichthupe, Handzeichen und auffälligem Fahrverhalten setzen sie die Betroffenen unter Druck und fordern sie zum Anhalten auf. Anschließend behaupten sie, es sei zu einer Kollision gekommen und verlangen häufig eine sofortige finanzielle Entschädigung für angebliche Schäden am Außenspiegel oder an der Karosserie.

Polizei rufen

Ein Urlaub ließ sich in der Vorwoche bei Aprilia Marittima nahe eines Kreisverkehrs allerdings nicht hinters Licht führen. Er erkannte den Betrugsversuch und kündigte an, die Polizei zu rufen. Daraufhin verschwanden die Betrüger. Von einem ähnlichen Vorfall berichtete ein Urlauber, der in der Vorwoche zwischen Lignano und Grado unterwegs war: „Sie haben am Seitenstreifen geparkt. Dann gab es einen lauten Knall.“ Die Urlauber wurden daraufhin von dem Auto mit Lichthupe verfolgt und überholt. „Als ich das Auto fotografiert habe, haben sie sich aus dem Staub gemacht.“