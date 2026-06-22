Bei einem Schusswaffenangriff in einer Schule auf den Philippinen sind mindestens drei Menschen getötet und fünf verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde nach dem Vorfall in der San Jose National High School in Tacloban ein Verdächtiger festgenommen, ein weiterer sei weiterhin auf der Flucht.
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San Jose National High School
Schusswaffenangriff in philippinischer Schule: Mindestens drei Menschen tot
Laut Polizei wurde einer der mutmaßlichen Schützen festgenommen, ein anderer befindet sich noch auf der Flucht.